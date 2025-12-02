Axel Kicillof, le tomó juramento a la nueva ministra de Educación: "Si no tenés la escuela, es una libertad trucha, inventada"

El gobernador bonaerense puso en funciones a la nueva titular de la Dirección General de Cultura y Educación, Flavia Terigi, tras el estreno de una institución educativa en San Vicente: "En la Argentina de hoy, inaugurar una escuela es un acto heroico", expresó.

El gobernador de la Provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof , le tomó juramento este martes a Flavia Terigi , flamante titular de la Dirección General de Cultura y Educación, en remplazo de Alberto Sileoni en una ceremonia llevada a cabo en el partido bonaerense de San Vicente: "Si no tenés la escuela, es una libertad trucha, inventada" , expresó.

En el marco de la inauguración del nuevo edificio para la Escuela Primaria N° 26 “Malvinas Argentinas” en el barrio 17 de Octubre de Alejandro Korn, el mandatario bonaerense celebró el estreno del establecimiento educativo en San Vicente, en un contexto de ajuste y de paralización de la obra pública por parte del gobierno de Javier Milei: "En la Argentina de hoy, inaugurar una escuela es un acto heróico. No hay mejor lugar que hacer este paso de mando que en un acto de inauguración de una escuela, frente a la comunidad educativa" , aseguró.

Acompañado por el intendente del partido, Nicolás Mantegazza , Kicillof agradeció al funcionario saliente Sileoni y pintó un panorama real de la actualidad educativa: "Con estos aumentos de transporte y de combustibles, me encontré en la puerta de la escuela a un grupo de madres que no tenía para volver a casa, desde que asumió Milei. Entonces qué pasa cuando no hay escuela, algunos tienen los medios, otros no: no es el mérito, no es el deseo, no es la voluntad" , relató.

Además, agregó: " Si no tenés la escuela, es una libertad trucha, inventada, es una estafa. Para que haya libertad, posibilidad de llegar, algo parecido a la igualdad de oportunidades, tiene que haber un Estado presente que haga posible que aquellos que no tengan los recursos, tengan igual acceso ".

Por otra parte, Sileoni agradeció al gobernador “la oportunidad y el honor” de encabezar el sistema educativo bonaerense y destacó los avances en materia curricular, territorial e infraestructural logrados durante su gestión. Afirmó además que seguirá acompañando a Kicillof “desde otros espacios” .

Quién es Flavia Terigi, la elegida por Axel Kicillof para reemplazar a Alberto Sileoni en Educación

La flamante titular de la Dirección General de Cultura y Educación de la provincia de Buenos Aires, Flavia Terigi es una figura de peso dentro del sistema universitario y con una trayectoria reconocida en el análisis y diseño de políticas educativas.

Terigi llega al cargo desde la rectoría de la Universidad Nacional de General Sarmiento (UNGS), función que ya comunicó que dejará en pausa para asumir la cartera provincial. El pliego con su designación será enviado este miércoles al Senado bonaerense, donde se espera un tratamiento sin sobresaltos.

Licenciada en Ciencias de la Educación por la UBA, magíster en Ciencias Sociales por FLACSO y doctora en Psicología por la Universidad Autónoma de Madrid, Terigi acumula más de tres décadas de trabajo en investigación, docencia y gestión. Su nombre se consolidó en áreas clave del debate educativo: trayectorias escolares, educación secundaria, continuidad pedagógica y diseño curricular.

terigi flavia La nueva directora de Educación bonaerense tiene 62 años. @provincia1270

Desde su llegada a la UNGS en 2006 impulsó proyectos que se convirtieron en referencia para comprender el nivel medio. Promovió equipos interdisciplinarios, produjo insumos para discusiones nacionales y participó del desarrollo de la Escuela Secundaria de la propia universidad, destacada por sus métodos de enseñanza no tradicionales.

Su mirada académica se orienta a desarmar las lógicas rígidas del sistema escolar. Terigi explica que su especialización surgió del estudio de las condiciones que facilitan el aprendizaje y de las tensiones que evidencian el desgaste del formato clásico de la escuela. Esa línea de trabajo marcó investigaciones, direcciones de tesis y múltiples intervenciones institucionales tanto en la UNGS como en la UBA.

El compromiso con la educación pública también la atraviesa en el plano político. Integra Espacio Abierto, un colectivo del Instituto del Desarrollo Humano que busca fortalecer la vida institucional, y desde allí impulsó reformas en la representación del Consejo Superior y la creación de nuevas secretarías.