Axel Kicillof pidió a la Legislatura bonaerense que apruebe el financiamiento y anunció un fondo de $250.000 millones para municipios El gobernador de la provincia de Buenos Aires encabezó una conferencia de prensa en La Plata en la que pidió que se le dé luz verde al proyecto, con el objetivo de que su administración tenga "los recursos necesarios para atender los vencimientos de deuda". Por + Seguir en







Axel Kicillof, gobernador bonaerense. Redes sociales

El gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, le pidió a la Legislatura bonaerense que apruebe la Ley de Financiamiento para que su gestión cuente con "los recursos necesarios para atender los vencimientos de deuda". Además, anunció una partida de $250 mil millones para los municipios.

Kicillof encabezó una conferencia de prensa en la Casa de Gobierno y advirtió sobre la importancia de la Ley de Financiamiento. "Es para algo muy simple: para que la Provincia pueda seguir funcionando y cumpla con sus obligaciones sin agravar las privaciones de los bonaerenses. No estamos tomando deuda para obras faraónicas ni pedimos nada diferente de las provincias para sostener su funcionamiento y la situación normal", aseveró.

"Hoy, tenemos un pedido no de nueva deuda, sino de los recursos necesarios para atender los vencimientos de deuda parte del año pasado, donde no tuvimos las leyes, y parte de este año que tenemos los nuevos vencimientos. Terminada esta operación, la deuda, si no es por el tipo de cambio, no subirá ni bajará, sino que se mantendrá", marcó en esta línea.

En tal sentido, alertó sobre las consecuencias de que se rechace el proyecto: "No estamos dispuestos a afrontar los vencimientos de una deuda que no tomamos originalmente con recursos que se detraigan de salud, educación y diferentes áreas del Estado, cuestión a la que estaríamos forzados de no contar con la normativa. La Legislatura debe decidir en favor de evitar más sufrimiento y del orden económico y social de nuestra Provincia".

También relacionó la iniciativa con un fondo para los municipios. "El equivalente al 8% de los recursos que provengan de la Ley de Financiamiento se distribuirá entre los municipios con un adicional: como los municipios necesitan certidumbre, resolvimos garantizar aproximadamente $250 mil millones en cinco pagos fijos y determinados por la ley. Recibimos muchísimos llamados de municipios que tienen dificultades para los gastos corrientes", advirtió.