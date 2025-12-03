3 de diciembre de 2025 Inicio
Por qué había que armar el árbol de Navidad el 30 de noviembre y no el 8 de diciembre: sorpresa para muchos

El pasado fin de semana se marcó el inicio de un período de preparación espiritual previo a una de las fechas de las fiestas. Ese día propone un armado más reflexivo y pausado del tradicional árbol festivo.

Por
Según la tradición cristiana

Según la tradición cristiana, armar el árbol ese día permite atravesar un proceso más pausado.

  • La tradición cristiana indica que el árbol debe colocarse el 30 de noviembre, coincidiendo con el inicio del Adviento.
  • El 8 de diciembre es la fecha más usada en Argentina, aunque no es la señalada por las costumbres religiosas más antiguas.
  • El árbol navideño simboliza esperanza, luz y preparación espiritual para el nacimiento de Jesús.
  • Armarlo a fines de noviembre permite vivir estas semanas con más calma, respetando el sentido original de la celebración.

La llegada de diciembre trae uno de los rituales más esperados en nuestro país, el de la puesta del árbol navideño. Dentro de la tradición cristiana, existe una fecha específica que marca el comienzo del tiempo de preparación para la Navidad, y es ese momento donde surge la recomendación de armarlo el 30 de noviembre.

En muchos hogares, especialmente en la Argentina y buena parte de Latinoamérica, la costumbre popular eligió el 8 de diciembre como jornada para armarlo porque coincide con un feriado que facilita reuniones familiares. Pese a eso, las prácticas religiosas más antiguas señalan otro día como referencia central para iniciar este gesto simbólico.

Esa diferencia entre fecha popular y tradición litúrgica abre la puerta a conocer por qué el 30 de noviembre posee un valor especial y cuál es el significado que acompaña a este ritual que cada año reúne a miles de familias.

arbol navidad.jpg

¿Qué es el Adviento?

El Adviento marca el inicio de un período espiritual que abarca cuatro semanas previas a la Navidad. Es un tiempo destinado a la reflexión, la esperanza y la preparación interior para celebrar el nacimiento de Jesús. Su comienzo coincide con el domingo más cercano al 30 de noviembre, y por eso muchas prácticas recomiendan colocar el árbol en la víspera, inaugurando así este ciclo de anticipación.

Según la tradición cristiana, armar el árbol ese día permite atravesar un proceso más pausado, viviendo cada semana como parte de un camino simbólico hacia la celebración navideña. Esta costumbre se mantiene en numerosos hogares que siguen conservando los rituales propios del Adviento.

Proyecto nuevo (5).jpg
Qué día debés armar y desarmar el árbol de navidad.

Qué día debés armar y desarmar el árbol de navidad.

¿Qué representa el árbol de Navidad?

El árbol navideño reúne símbolos que remiten a la esperanza y a la luz. Su color verde refiere a la vida que perdura, mientras que las luces representan la llegada de Cristo como guía espiritual. Cada adorno tiene su significado y refleja virtudes que se buscan cultivar durante estas semanas de introspección.

Situarlo el 30 de noviembre también invita a transitar el espíritu navideño sin la urgencia típica de diciembre, recordando que este período no se reduce a una sola noche. Con el paso del tiempo, las costumbres se diversificaron y en muchos países se adoptó el 8 de diciembre como fecha central, especialmente por ser un día no laborable en Argentina. Aun así, numerosas familias mantienen la tradición del Adviento y prefieren armarlo antes.

