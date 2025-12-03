3 de diciembre de 2025 Inicio
Retuvieron a 125 argentinos en Brasil por ingresar sin los trámites migratorios

Se trata de un grupo que se trasladaba en dos micros rumbo a Ituporanga, donde iban a trabajar en las cosechas de cebolla y tabaco.

Los argentinos fueron retenidos en el marco de un operativo.

La Policía Federal de Brasil retuvo a alrededor de 125 argentinos en Brasil y luego los trasladó para realizar los trámites de deportación y aplicación de multas, ya que se encuentran acusados de ingresar al país vecino sin trámites migratorios.

Gerson de Melo Machado tenía 19 años. 
Un total de dos micros que provenían de la Argentina con cerca de 125 pasajeros que se encontraban en una situación irregular fueron inspeccionados por la Policía Federal de Brasil. Se trata de un grupo que se dirigía a la ciudad de Ituporanga donde iban a trabajar en las cosechas de cebolla y tabaco.

Los argentinos retenidos iban a realizar trabajos de cosecha.

En tal sentido, las personas acusadas fueron trasladadas hacia una delegación de la Policía Federal para llevar adelante el procedimiento de deportación y aplicación de multas. Además, se les prohibirá volver a ingresar a Brasil.

El operativo fue realizado en el marco de los delitos relacionados con la promoción de la migración ilegal en la Triple Frontera.

Los cinco argentinos detenidos en Miami fueron liberados

Bajo fianza, los cinco mendocinos que fueron detenidos en Miami, Estados Unidos, por robo en un shopping fueron liberados tras una audiencia ante la jueza Mindy Glazer del Tribunal de Circuito 11° de Florida.

Diego Luis Xiccato, Mauricio Ariel Aparo Orlando, Sebastián Luis Moyano, Manuel Zuloaga Arenas y Juan Pablo Rua se enfrentaron a la Justicia vía Zoom, donde se los pudieron ver vestidos con el uniforme naranja, asistidos por un traductor.

Cada intervención tuvo una duración aproximada de tres minutos en los que la jueza leyó las imputaciones y determinó los montos de las cauciones que van entre los 4000 y 4500 dólares y que fueron abonados con tarjeta de crédito. “De ahí quedaron en libertad para volver al país donde se prevé que lleguen estén miércoles”, señalaron en C5N.

Tras analizar las grabaciones de las cámaras de seguridad, dieron con los acusados mientras actuaban de manera coordinada: primero se dirigieron a la tienda Burlington, donde se llevaron valijas de gran tamaño sin pagarlas.

Luego, fueron vistos en comercios de reconocidas marcas como Columbia y The North Face, donde llenaron equipaje que habían robado previamente con prendas y artículos extraídos de las estanterías. A partir de las cámaras, también se advirtió que el grupo se dispersaba para evitar levantar sospechas, con algunos integrantes que distraían a los empleados y otros ocultaban los productos en las valijas.

