Axel Kicillof y Federico Otermín recorrieron las obras del Polo Educativo de Nueva Esperanza en Lomas de Zamora El gobernador y el intendente recorrieron la construcción de la nueva escuela secundaria del barrio, una obra financiada con crédito internacional que completará el complejo educativo iniciado por la comunidad hace 25 años.







El gobernador Axel Kicillof y el intendente de Lomas de Zamora, Federico Otermín, supervisaron el avance de la construcción de la escuela secundaria del Polo Educativo de Barrio Nueva Esperanza, en Santa Catalina. La obra, financiada por la provincia mediante un crédito del Banco de Desarrollo de América Latina y El Caribe, se integra al jardín de infantes que ya está en funcionamiento.

En la recorrida, Otermín destacó que el proyecto nació de la demanda de los propios vecinos y que impactará en las 2.500 familias del barrio, surgido hace un cuarto de siglo a partir de la organización comunitaria.

“Queremos que puedan realizar acá toda su trayectoria educativa y para eso se están construyendo aulas, dependencias administrativas y un SUM”, explicó el intendente, quien también repasó intervenciones educativas del año: más de 300 obras en escuelas, entrega de kits de robótica y computadoras y la continuidad de programas como Aprender a Programar, Lomas Lee en Comunidad y Lomas contra el Bullying.

Por su parte Kicillof remarcó que la obra responde a un pedido directo de la comunidad. “Es muy importante porque son realidades y futuros que cambian”, afirmó durante la recorrida.

Otermín cerró la actividad con un mensaje centrado en el rol de la educación pública: “Con convicción, constancia y esfuerzo construyamos una nueva esperanza, construyamos un futuro mejor”.