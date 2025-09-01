1 de septiembre de 2025 Inicio
Javier Milei criticó al kirchnerismo en la previa de las elecciones en la Provincia: "Modelo nefasto"

El Presidente protagonizó un mensaje en un spot de La Libertad Avanza en el que cuestionó el estado del territorio bonaerense. "Millones en la miseria. Delincuentes sueltos y policías castigados", enfatizó.

Javier Milei criticó al kirchnerismo previo a las elecciones en la Provincia.

Amplio repudio político y periodístico a la censura del Gobierno de Javier Milei contra Rial y Federico
Amplio repudio político y periodístico a la censura del gobierno de Javier Milei contra Rial y Federico

En un nuevo spot de La Libertad Avanza, Milei cuestionó al kirchnerismo por el estado de la provincia de Buenos Aires: "Bonaerenses, para que el país cambie de una vez y para siempre, tenemos dos batallas. La primera, el 7 de septiembre en la provincia de Buenos Aires, bastión del kirchnerismo, donde su modelo nefasto se muestra en toda su podredumbre. Millones en la miseria. Delincuentes sueltos y policías castigados".

En este marco, convocó a apoyar a La Libertad Avanza en los próximos comicios provinciales. "Un Estado que sólo aprieta con impuestos a los que laburan y los únicos que prosperan son los políticos corruptos. Ahí se refugian para seguir arruinándonos y boicoteando el cambio nacional. Por eso, el 7 de septiembre votemos La Libertad Avanza para decirles 'Nunca Más'", marcó.

También se refirió a las elecciones legislativas nacionales: "Y el 26 de octubre, llevemos al Congreso diputados nacionales que apoyen las reformas que faltan. La Libertad Avanza o Argentina retrocede".

El Gobierno bonaerense detalló cómo será la jornada electoral del domingo

El ministro de Gobierno bonaerense, Carlos Bianco, anticipó cómo será la jornada electoral del domingo 7 de septiembre y dio detalles acerca del operativo que llevarán adelante el Comando Electoral, las fuerzas de seguridad y el Correo Argentino para que las elecciones se celebren "de manera transparente y en paz".

En total, 14.376.592 personas están habilitadas para votar en los comicios legislativos, lo que equivale al 37% del padrón nacional. Habrá 41.189 mesas en 1.934 locales de votación que, en su mayoría, son establecimientos educativos pertenecientes a la Dirección General de Cultura y Educación.

La jornada estará a cargo de la Junta Electoral provincial, con la colaboración del Juzgado Federal N°1 y del Ministerio de Gobierno. También participará el Comando Electoral provincial, encabezado por el ministro de Seguridad bonaerense, Javier Alonso.

Bianco recordó que la campaña electoral terminará el viernes 5 a las 8 de la mañana, exactamente 48 horas antes de la apertura de los comicios. A partir de ese momento, según lo establece la Ley 14.086, no se podrá emitir ningún tipo de propaganda ni publicar encuestas.

El sábado 6 comenzarán todas las actividades de seguridad y logística. Los delegados electorales, que son personal directivo de las escuelas, recibirán todos los materiales necesarios para preparar la jornada. También se desplegarán 34.778 efectivos, de los cuales 9.775 estarán en el interior de los locales desde el sábado.

