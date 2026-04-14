El viernes 24 de abril será feriado y habrá fin de semana largo: a qué se debe En esta ocasión, la jornada no laborable permitirá que miles de personas disfruten de un descanso extendido. Por + Seguir en







Existen varios Feriados durante abril que se celebran en distintos puntos del país

Se celebrará un nuevo feriado en Buenos Aires el próximo viernes 24 de abril de 2026.

En esta ocasión, la fecha rige exclusivamente para los partidos de Marcos Paz y Tres Arroyos.

El motivo es la conmemoración de un nuevo aniversario de fundación en ambos distritos.

El asueto es obligatorio para la administración pública municipal y el Banco Provincia. En el dinámico calendario de este abril de 2026, se ha confirmado que el próximo viernes 24 de abril será feriado, lo que dará lugar a un esperado fin de semana largo para ciertos sectores de la población. Esta medida, oficializada recientemente, se suma a los Feriados locales que buscan conmemorar hitos históricos y tradiciones regionales.

Estas fechas son fundamentales para la identidad de los pueblos bonaerenses, ya que recuerdan el origen de las comunidades y honran a sus figuras religiosas protectoras. Al caer un día viernes, la interrupción de la jornada laboral se acopla con el sábado y domingo, generando un corredor de tres días libres.

Quiénes tendrán fin de semana largo el viernes 24 de abril en 2026 -calendario almanaque feriados El próximo viernes 24 de abril ha sido declarado día no laborable en las localidades bonaerenses de Marcos Paz y Tres Arroyos. El motivo de este feriado es la celebración de un nuevo aniversario fundacional en ambos distritos, lo que dará lugar a una serie de actividades oficiales y conmemoraciones organizadas por sus respectivos municipios.

Cuáles son los feriados inamovibles y trasladables en 2026 Feriados inamovibles Jueves 1° de enero: Año Nuevo - marca el inicio del calendario anual con descanso garantizado para todos los trabajadores del país

Lunes 16 de febrero: Carnaval - primera jornada del tradicional doblete de celebraciones carnestolendas

Martes 17 de febrero: Carnaval - segunda jornada que completa el fin de semana largo más extenso del verano

Martes 24 de marzo: Día Nacional de la Memoria por la Verdad y la Justicia - conmemoración de carácter histórico y político

Jueves 2 de abril: Día del Veterano y de los Caídos en la Guerra de Malvinas - homenaje a los combatientes del conflicto del Atlántico Sur

Viernes 3 de abril: Viernes Santo - fecha religiosa central del calendario católico que coincide con Semana Santa

Viernes 1° de mayo: Día del Trabajador - conmemoración internacional de los derechos laborales

Lunes 25 de mayo: Día de la Revolución de Mayo - celebración del hito independentista de 1810

Sábado 20 de junio: Paso a la Inmortalidad del General Manuel Belgrano - homenaje al creador de la bandera nacional

Jueves 9 de julio: Día de la Independencia - fecha patria central que conmemora la declaración de independencia de 1816

Martes 8 de diciembre: Día de la Inmaculada Concepción de María - festividad religiosa mariana

Viernes 25 de diciembre: Navidad - celebración tradicional de fin de año que naturalmente genera fin de semana largo Feriados trasladables Miércoles 17 de junio: Paso a la Inmortalidad del General Martín Miguel de Güemes - homenaje al héroe de la guerra gaucha en el norte argentino

Lunes 17 de agosto: Paso a la Inmortalidad del General José de San Martín - conmemoración del Libertador de América que naturalmente genera puente

Lunes 12 de octubre: Día del Respeto a la Diversidad Cultural - fecha que reemplazó la antigua celebración del Día de la Raza

Viernes 20 de noviembre: Día de la Soberanía Nacional - conmemoración de la Batalla de Vuelta de Obligado trasladada desde su fecha original Feriados con fines turísticos Lunes 23 de marzo

Viernes 10 de julio

Lunes 7 de diciembre