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El viernes 24 de abril será feriado y habrá fin de semana largo: a qué se debe

En esta ocasión, la jornada no laborable permitirá que miles de personas disfruten de un descanso extendido.

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Existen varios Feriados durante abril que se celebran en distintos puntos del país

Existen varios Feriados durante abril que se celebran en distintos puntos del país

  • Se celebrará un nuevo feriado en Buenos Aires el próximo viernes 24 de abril de 2026.

  • En esta ocasión, la fecha rige exclusivamente para los partidos de Marcos Paz y Tres Arroyos.

  • El motivo es la conmemoración de un nuevo aniversario de fundación en ambos distritos.

  • El asueto es obligatorio para la administración pública municipal y el Banco Provincia.

En el dinámico calendario de este abril de 2026, se ha confirmado que el próximo viernes 24 de abril será feriado, lo que dará lugar a un esperado fin de semana largo para ciertos sectores de la población. Esta medida, oficializada recientemente, se suma a los Feriados locales que buscan conmemorar hitos históricos y tradiciones regionales.

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Estas fechas son fundamentales para la identidad de los pueblos bonaerenses, ya que recuerdan el origen de las comunidades y honran a sus figuras religiosas protectoras. Al caer un día viernes, la interrupción de la jornada laboral se acopla con el sábado y domingo, generando un corredor de tres días libres.

Quiénes tendrán fin de semana largo el viernes 24 de abril en 2026

-calendario almanaque feriados

El próximo viernes 24 de abril ha sido declarado día no laborable en las localidades bonaerenses de Marcos Paz y Tres Arroyos. El motivo de este feriado es la celebración de un nuevo aniversario fundacional en ambos distritos, lo que dará lugar a una serie de actividades oficiales y conmemoraciones organizadas por sus respectivos municipios.

Cuáles son los feriados inamovibles y trasladables en 2026

Feriados inamovibles

  • Jueves 1° de enero: Año Nuevo - marca el inicio del calendario anual con descanso garantizado para todos los trabajadores del país
  • Lunes 16 de febrero: Carnaval - primera jornada del tradicional doblete de celebraciones carnestolendas
  • Martes 17 de febrero: Carnaval - segunda jornada que completa el fin de semana largo más extenso del verano
  • Martes 24 de marzo: Día Nacional de la Memoria por la Verdad y la Justicia - conmemoración de carácter histórico y político
  • Jueves 2 de abril: Día del Veterano y de los Caídos en la Guerra de Malvinas - homenaje a los combatientes del conflicto del Atlántico Sur
  • Viernes 3 de abril: Viernes Santo - fecha religiosa central del calendario católico que coincide con Semana Santa
  • Viernes 1° de mayo: Día del Trabajador - conmemoración internacional de los derechos laborales
  • Lunes 25 de mayo: Día de la Revolución de Mayo - celebración del hito independentista de 1810
  • Sábado 20 de junio: Paso a la Inmortalidad del General Manuel Belgrano - homenaje al creador de la bandera nacional
  • Jueves 9 de julio: Día de la Independencia - fecha patria central que conmemora la declaración de independencia de 1816
  • Martes 8 de diciembre: Día de la Inmaculada Concepción de María - festividad religiosa mariana
  • Viernes 25 de diciembre: Navidad - celebración tradicional de fin de año que naturalmente genera fin de semana largo

Feriados trasladables

  • Miércoles 17 de junio: Paso a la Inmortalidad del General Martín Miguel de Güemes - homenaje al héroe de la guerra gaucha en el norte argentino
  • Lunes 17 de agosto: Paso a la Inmortalidad del General José de San Martín - conmemoración del Libertador de América que naturalmente genera puente
  • Lunes 12 de octubre: Día del Respeto a la Diversidad Cultural - fecha que reemplazó la antigua celebración del Día de la Raza
  • Viernes 20 de noviembre: Día de la Soberanía Nacional - conmemoración de la Batalla de Vuelta de Obligado trasladada desde su fecha original

Feriados con fines turísticos

  • Lunes 23 de marzo
  • Viernes 10 de julio
  • Lunes 7 de diciembre
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