Confirman que será feriado el miércoles 22 de abril: a qué se debe y quiénes lo disfrutarán

Confirman que será feriado el miércoles 22 de abril: ¿a qué se debe y quiénes lo disfrutaran?.
El 22 de abril será día no laborable solo para un sector específico.
Se celebra el Día del Trabajador de la Construcción.
No es un feriado nacional.
La actividad será normal para la mayoría de los trabajadores.
Confirman que será feriado el miércoles 22 de abril: durante este mes, distintos municipios de la provincia de Buenos Aires contarán con asuetos locales y días no laborables, en su mayoría por aniversarios fundacionales o celebraciones profesionales. ¿A qué se debe y quiénes lo disfrutarán?
Estas fechas impactan principalmente en la administración pública y entidades como el Banco de la Provincia de Buenos Aires, que suele adherir a estos calendarios a nivel local.
Los feriados municipales conmemoran la historia y la identidad de cada distrito: desde su fundación hasta festividades religiosas. No son feriados nacionales, por lo que solo aplican en cada partido o localidad específica.
Por qué será feriado el miércoles 22 de abril en 2026
El miércoles 22 de abril se conmemora el Día del Trabajador de la Construcción, una fecha que establece un día no laborable para quienes se desempeñan en ese sector. No se trata de un feriado nacional, por lo que la actividad será normal para la mayoría de los trabajadores, mientras que los empleados de la construcción podrán tomarse la jornada de acuerdo con su convenio colectivo.
Estos son los principales distritos con días no laborables:
Monte Hermoso – 1 de abril: aniversario fundacional
Tandil – 4 de abril*: aniversario fundacional
Pellegrini – 4 de abril*: aniversario fundacional
San Vicente – 5 de abril*: patronal
Avellaneda – 7 de abril: aniversario fundacional
Esteban Echeverría – 9 de abril: aniversario fundacional
Bahía Blanca – 11 de abril*: aniversario fundacional
Patagones – 22 de abril: aniversario fundacional
Marcos Paz – 24 de abril: patronal
Tres Arroyos – 24 de abril: aniversario fundacional
Navarro – 30 de abril: aniversario fundacional
*Cuando coinciden con fines de semana o feriados nacionales, se consideran días no laborables.
Cuáles son los feriados inamovibles y trasladables en 2026
En Argentina, el calendario oficial distingue entre feriados inamovibles, trasladables y con fines turísticos. Cada uno tiene reglas específicas que impactan en la organización laboral y los fines de semana largos.
Feriados inamovibles
Son fechas que no se trasladan y se celebran siempre el mismo día:
1 de enero: Año Nuevo
24 de marzo: Día Nacional de la Memoria por la Verdad y la Justicia
2 de abril: Día del Veterano y de los Caídos en la Guerra de Malvinas
1 de mayo: Día del Trabajador
25 de mayo: Día de la Revolución de Mayo
9 de julio: Día de la Independencia
8 de diciembre: Inmaculada Concepción de María
25 de diciembre: Navidad
Feriados trasladables
Son los que pueden moverse de fecha para generar fines de semana largos:
17 de junio: Paso a la Inmortalidad del General Martín Miguel de Güemes
20 de junio: Paso a la Inmortalidad del General Manuel Belgrano
17 de agosto: Paso a la Inmortalidad del General José de San Martín
12 de octubre: Día del Respeto a la Diversidad Cultural
20 de noviembre: Día de la Soberanía Nacional
Regla general: si caen martes o miércoles, se trasladan al lunes; si caen jueves o viernes, pueden moverse para extender el descanso.
Feriados con fines turísticos
Son los llamados “feriados puente”, definidos cada año por el Gobierno para fomentar el turismo interno.
Viernes 15 de mayo: feriado puente que genera un fin de semana largo de 3 días y apunta a incentivar escapadas en temporada media
Viernes 10 de julio: se suma al Día de la Independencia (9 de julio) y forma un fin de semana XXL de 4 días