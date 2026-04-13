Confirman que será feriado el miércoles 22 de abril: a qué se debe y quiénes lo disfrutarán

En 2026, estas fechas se confirman por decreto, pero suelen ubicarse estratégicamente para armar fines de semana largos, combinándose con feriados trasladables o inamovibles.

Confirman que será feriado el miércoles 22 de abril: ¿a qué se debe y quiénes lo disfrutaran?.

Confirman que será feriado el miércoles 22 de abril : durante este mes, distintos municipios de la provincia de Buenos Aires contarán con asuetos locales y días no laborables, en su mayoría por aniversarios fundacionales o celebraciones profesionales. ¿A qué se debe y quiénes lo disfrutarán?

Será feriado el viernes 17 de abril y habrá fin de semana largo: a qué se debe

Estas fechas impactan principalmente en la administración pública y entidades como el Banco de la Provincia de Buenos Aires, que suele adherir a estos calendarios a nivel local.

Los feriados municipales conmemoran la historia y la identidad de cada distrito: desde su fundación hasta festividades religiosas. No son feriados nacionales, por lo que solo aplican en cada partido o localidad específica.

El miércoles 22 de abril se conmemora el Día del Trabajador de la Construcción , una fecha que establece un día no laborable para quienes se desempeñan en ese sector. No se trata de un feriado nacional, por lo que la actividad será normal para la mayoría de los trabajadores, mientras que los empleados de la construcción podrán tomarse la jornada de acuerdo con su convenio colectivo.

Estos son los principales distritos con días no laborables:

Monte Hermoso – 1 de abril: aniversario fundacional

Tandil – 4 de abril*: aniversario fundacional

Pellegrini – 4 de abril*: aniversario fundacional

San Vicente – 5 de abril*: patronal

Avellaneda – 7 de abril: aniversario fundacional

Esteban Echeverría – 9 de abril: aniversario fundacional

Bahía Blanca – 11 de abril*: aniversario fundacional

Patagones – 22 de abril: aniversario fundacional

Marcos Paz – 24 de abril: patronal

Tres Arroyos – 24 de abril: aniversario fundacional

Navarro – 30 de abril: aniversario fundacional

*Cuando coinciden con fines de semana o feriados nacionales, se consideran días no laborables.

Cuáles son los feriados inamovibles y trasladables en 2026

En Argentina, el calendario oficial distingue entre feriados inamovibles, trasladables y con fines turísticos. Cada uno tiene reglas específicas que impactan en la organización laboral y los fines de semana largos.

Feriados inamovibles

Son fechas que no se trasladan y se celebran siempre el mismo día:

1 de enero: Año Nuevo

24 de marzo: Día Nacional de la Memoria por la Verdad y la Justicia

2 de abril: Día del Veterano y de los Caídos en la Guerra de Malvinas

1 de mayo: Día del Trabajador

25 de mayo: Día de la Revolución de Mayo

9 de julio: Día de la Independencia

8 de diciembre: Inmaculada Concepción de María

25 de diciembre: Navidad

Feriados trasladables

Son los que pueden moverse de fecha para generar fines de semana largos:

17 de junio: Paso a la Inmortalidad del General Martín Miguel de Güemes

20 de junio: Paso a la Inmortalidad del General Manuel Belgrano

17 de agosto: Paso a la Inmortalidad del General José de San Martín

12 de octubre: Día del Respeto a la Diversidad Cultural

20 de noviembre: Día de la Soberanía Nacional

Regla general: si caen martes o miércoles, se trasladan al lunes; si caen jueves o viernes, pueden moverse para extender el descanso.

Feriados con fines turísticos

Son los llamados “feriados puente”, definidos cada año por el Gobierno para fomentar el turismo interno.