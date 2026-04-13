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Confirman que será feriado el miércoles 22 de abril: a qué se debe y quiénes lo disfrutarán

En 2026, estas fechas se confirman por decreto, pero suelen ubicarse estratégicamente para armar fines de semana largos, combinándose con feriados trasladables o inamovibles.

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Confirman que será feriado el miércoles 22 de abril: ¿a qué se debe y quiénes lo disfrutaran?.

Confirman que será feriado el miércoles 22 de abril: ¿a qué se debe y quiénes lo disfrutaran?.

  • El 22 de abril será día no laborable solo para un sector específico.
  • Se celebra el Día del Trabajador de la Construcción.
  • No es un feriado nacional.
  • La actividad será normal para la mayoría de los trabajadores.

Confirman que será feriado el miércoles 22 de abril: durante este mes, distintos municipios de la provincia de Buenos Aires contarán con asuetos locales y días no laborables, en su mayoría por aniversarios fundacionales o celebraciones profesionales. ¿A qué se debe y quiénes lo disfrutarán?

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Estas fechas impactan principalmente en la administración pública y entidades como el Banco de la Provincia de Buenos Aires, que suele adherir a estos calendarios a nivel local.

Los feriados municipales conmemoran la historia y la identidad de cada distrito: desde su fundación hasta festividades religiosas. No son feriados nacionales, por lo que solo aplican en cada partido o localidad específica.

Por qué será feriado el miércoles 22 de abril en 2026

El miércoles 22 de abril se conmemora el Día del Trabajador de la Construcción, una fecha que establece un día no laborable para quienes se desempeñan en ese sector. No se trata de un feriado nacional, por lo que la actividad será normal para la mayoría de los trabajadores, mientras que los empleados de la construcción podrán tomarse la jornada de acuerdo con su convenio colectivo.

construccion

Estos son los principales distritos con días no laborables:

  • Monte Hermoso – 1 de abril: aniversario fundacional
  • Tandil – 4 de abril*: aniversario fundacional
  • Pellegrini – 4 de abril*: aniversario fundacional
  • San Vicente – 5 de abril*: patronal
  • Avellaneda – 7 de abril: aniversario fundacional
  • Esteban Echeverría – 9 de abril: aniversario fundacional
  • Bahía Blanca – 11 de abril*: aniversario fundacional
  • Patagones – 22 de abril: aniversario fundacional
  • Marcos Paz – 24 de abril: patronal
  • Tres Arroyos – 24 de abril: aniversario fundacional
  • Navarro – 30 de abril: aniversario fundacional

*Cuando coinciden con fines de semana o feriados nacionales, se consideran días no laborables.

Cuáles son los feriados inamovibles y trasladables en 2026

En Argentina, el calendario oficial distingue entre feriados inamovibles, trasladables y con fines turísticos. Cada uno tiene reglas específicas que impactan en la organización laboral y los fines de semana largos.

Feriados inamovibles

Son fechas que no se trasladan y se celebran siempre el mismo día:

  • 1 de enero: Año Nuevo
  • 24 de marzo: Día Nacional de la Memoria por la Verdad y la Justicia
  • 2 de abril: Día del Veterano y de los Caídos en la Guerra de Malvinas
  • 1 de mayo: Día del Trabajador
  • 25 de mayo: Día de la Revolución de Mayo
  • 9 de julio: Día de la Independencia
  • 8 de diciembre: Inmaculada Concepción de María
  • 25 de diciembre: Navidad

Feriados trasladables

Son los que pueden moverse de fecha para generar fines de semana largos:

  • 17 de junio: Paso a la Inmortalidad del General Martín Miguel de Güemes
  • 20 de junio: Paso a la Inmortalidad del General Manuel Belgrano
  • 17 de agosto: Paso a la Inmortalidad del General José de San Martín
  • 12 de octubre: Día del Respeto a la Diversidad Cultural
  • 20 de noviembre: Día de la Soberanía Nacional

Regla general: si caen martes o miércoles, se trasladan al lunes; si caen jueves o viernes, pueden moverse para extender el descanso.

Feriados con fines turísticos

Son los llamados “feriados puente”, definidos cada año por el Gobierno para fomentar el turismo interno.

  • Viernes 15 de mayo: feriado puente que genera un fin de semana largo de 3 días y apunta a incentivar escapadas en temporada media
  • Viernes 10 de julio: se suma al Día de la Independencia (9 de julio) y forma un fin de semana XXL de 4 días
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