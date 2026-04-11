Feriado confirmado: cuándo será el próximo fin de semana largo Se acerca un nuevo descanso extendido para miles de argentinos. Conocé los detalles para planificar tu próxima escapada. Por + Seguir en







En mayo 2026 se espera un fin de semana largo.

Tras el extenso receso de Semana Santa y el Día del Veterano y de los Caídos en la Guerra de Malvinas, muchos ya comienzan a consultar el calendario nacional para planificar su próximo descanso. La buena noticia es que no habrá que esperar demasiado, ya que el mes de mayo llega con un nuevo feriado que garantiza otro fin de semana largo.

Se trata de la conmemoración del Día del Trabajador, una fecha de alcance mundial que en nuestro país tiene carácter de feriado inamovible. De acuerdo a la configuración del calendario 2026, es el momento perfecto para hacer una escapada de tres días o simplemente disfrutar de un día extra de descanso.

Fin de semana largo en mayo feriado Se extiende el fin de semana largo: habrá feriado el miércoles 5 de marzo en 2025. El próximo viernes 1 de mayo, En Argentina será feriado nacional por el Día del Trabajador, lo que dará lugar al primer fin de semana largo del mes. Al caer viernes, el descanso se acoplará directamente con el sábado 2 y el domingo 3 de mayo, permitiendo tres días consecutivos de pausa.

A diferencia de otros feriados que pueden ser trasladados con fines turísticos, esta es una fecha de cumplimiento obligatorio según la normativa vigente, por lo que el cese de actividades será generalizado en todo el país.

Este cronograma resulta particularmente atractivo para el sector turístico y gastronómico, especialmente en destinos cercanos al AMBA y escapadas de cercanía dentro de la provincia de Buenos Aires. Se espera que, al igual que ocurrió en los feriados recientes, haya un gran movimiento de personas hacia localidades del interior bonaerense o centros de esparcimiento locales.

Para quienes deban circular por la Ciudad durante esa jornada, es importante recordar que los colectivos, trenes y subtes funcionarán con el cronograma habitual de domingos y feriados. Asimismo, la mayoría de los locales comerciales y supermercados permanecerán cerrados o trabajarán con horarios reducidos por la tarde.