Crimen de Jeremías Monzón: la madre de la menor detenida fue imputada por partícipe secundaria

Nadia Ivonne Juárez fue acusada de ayudar de alguna manera a los adolescentes involucrados en el crimen. La Justicia determinó prisión preventiva.

Jeremías Monzón

Jeremías Monzón, de 15 años, asesinado en Santa Fe de 23 puñaladas.

La madre de Milagros, la adolescente de 16 años detenida por el crimen de Jeremías Monzón en Santa Fe, fue imputada por partícipe secundaria y quedó detenida preventivamente. La mujer podría ser condenada por "un tercio o la mitad de la pena" que le corresponda a su hija, según explicó el periodista Leo García en C5N.

Caso Jeremías: el fiscal dio detalles de la detención de la madre de la joven acusada

La acusación de partícipe secundaria implica que ayudó de alguna manera al grupo de adolescentes acusados del asesinato: fue campana, los aconsejó o apoyó luego o antes del crimen o les entregó algún elemento. Sin embargo, está descartada su presencia en la escena del crimen.

En tal sentido, el comunicador especializado en policiales aclaró: "Si sacás al partícipe secundario, el delito se hubiera cometido igual". "15 años es la mayor pena para la menor, así que hablamos de cinco años para la madre si se mantiene esa acusación", apuntó el panelista.

Cómo es el lugar donde asesinaron a Jeremías Monzón

Adrián Salonia recorrió el depósito abandonado, en un predio con pastizales altos, donde los tres jóvenes torturaron y mataron a Jeremías. Uno de los hombres que acompañó al periodista, quien pidió ser llamado Roberto, mostró la pequeña habitación donde se cometió el crimen. "Acá fue donde lo mataron, nosotros estábamos trabajando y llegó la Policía", describió.

Embed - SANTA FE: CONMOCIÓN por el caso JEREMÍAS

"Había un aguantadero, había gente que pernoctaba acá. Se ve que lo trajeron engañado acá, lo torturaron y lo mataron. No se puede comprender, es atroz", expresó, mientras mostraba el lúgubre cuarto, con basura, suciedad y sangre en el suelo.

"Ver el video te da escalofríos, cuando le sacan el cuchillo de la sien. Es horrible. Acá nunca pasó algo así, ver que disfruten de esa manera", cuestionó Roberto.

