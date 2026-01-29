29 de enero de 2026 Inicio
La despedida del hermano de la argentina hallada muerta en Los Ángeles: "Te voy a extrañar toda mi vida"

Santiago Barreto le deseó a su "hermanita" Narela que "descanse en paz". Se desconocen las causas de la muerte de la joven de Banfield que vivía en Estados Unidos.

Por
Micaela Barreto

Micaela Barreto, argentina de 28 años hallada muerta en Los Ángeles.

El hermano de Narela Micaela Barreto, la joven argentina que fue encontrada muerta en Los Ángeles, publicó un mensaje emotivo en sus redes sociales para despedir a su "hermanita": "Te voy a extrañar toda mi vida".

Santiago Barreto manifestó su tristeza en una historia de Instagram acompañada de una foto junto a Narela durante un festejo familiar. "Por siempre y para siempre en mi corazón", le prometió el joven, le dijo que la amaba y le deseó que "descanse en paz".

Hasta el momento, se desconoce si la muerte se trató de un crimen o tuvo causas naturales.

Santiago Barreto
La historia que subió a Instagram Santiago Barreto.

Quién era Narela Barreto

La mujer tenía 28 años, nació en Capital Federal y luego vivió en Banfield, localidad de Lomas de Zamora. En junio de 2024 se había radicada en el territorio estadounidense. Primero residió en Miami y luego se mudó hacia Los Ángeles.

"Lo último que se supo es que se habría tomado un taxi y estaba acompañada de una mujer de origen ruso", había explicado Violeta, prima de la víctima, a la prensa. Además, se dio a conocer que mantenía una relación sentimental con un hombre colombiano.

Durante el último tiempo, Barreto trabajó como mesera en un bar. Antes de viajar a Estados Unidos, la joven atendió un kiosco y se volcó al estudio de inglés para realizar traducciones.

Narela estaba radicada hace dos años en los Estados Unidos, donde estudiaba traductorado de inglés y se encontraba trabajando de camarera en un comercio. "Había emigrado para ayudar a su familia y lamentablemente fue hallada muerta", había señalado el periodista de C5N Diego Gabriele en el programa La Mañana.

El reality busca atraer al público con perfiles de figuras conocidas y nuevos mediáticos.

Gran Hermano Generación Dorada: quiénes son los famosos confirmados

C5N renueva su programación. 

Desde este lunes, C5N relanza su programación para el 2026

El reconocido chef contó cuáles son las secuelas físicas que le dejó la internación después del fallido ascenso al Lanín.

Christian Petersen reveló por qué se descompensó y tuvo que ser internado de urgencia

Mariana Verón se suma al equipo de C5N.

Desde este lunes, Mariana Verón se suma a la pantalla de C5N

Lo nuevo de Marvel.

Esta serie estreno de Marvel está presentada como "ideal para cinéfilos": cuál es y de qué se trata

La artista apuesta fuerte a la industria textil.

Sydney Sweeney lanzó su marca de lencería con una sesión de fotos viral

