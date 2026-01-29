La despedida del hermano de la argentina hallada muerta en Los Ángeles: "Te voy a extrañar toda mi vida" Santiago Barreto le deseó a su "hermanita" Narela que "descanse en paz". Se desconocen las causas de la muerte de la joven de Banfield que vivía en Estados Unidos. Por + Seguir en







Micaela Barreto, argentina de 28 años hallada muerta en Los Ángeles.

El hermano de Narela Micaela Barreto, la joven argentina que fue encontrada muerta en Los Ángeles, publicó un mensaje emotivo en sus redes sociales para despedir a su "hermanita": "Te voy a extrañar toda mi vida".

Santiago Barreto manifestó su tristeza en una historia de Instagram acompañada de una foto junto a Narela durante un festejo familiar. "Por siempre y para siempre en mi corazón", le prometió el joven, le dijo que la amaba y le deseó que "descanse en paz".

Hasta el momento, se desconoce si la muerte se trató de un crimen o tuvo causas naturales.

Santiago Barreto La historia que subió a Instagram Santiago Barreto. Quién era Narela Barreto La mujer tenía 28 años, nació en Capital Federal y luego vivió en Banfield, localidad de Lomas de Zamora. En junio de 2024 se había radicada en el territorio estadounidense. Primero residió en Miami y luego se mudó hacia Los Ángeles.

"Lo último que se supo es que se habría tomado un taxi y estaba acompañada de una mujer de origen ruso", había explicado Violeta, prima de la víctima, a la prensa. Además, se dio a conocer que mantenía una relación sentimental con un hombre colombiano.

Durante el último tiempo, Barreto trabajó como mesera en un bar. Antes de viajar a Estados Unidos, la joven atendió un kiosco y se volcó al estudio de inglés para realizar traducciones. Narela estaba radicada hace dos años en los Estados Unidos, donde estudiaba traductorado de inglés y se encontraba trabajando de camarera en un comercio. "Había emigrado para ayudar a su familia y lamentablemente fue hallada muerta", había señalado el periodista de C5N Diego Gabriele en el programa La Mañana.