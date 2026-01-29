29 de enero de 2026 Inicio
Crimen de Jeremías Monzón: el fiscal dio detalles de la detención de la madre de la joven imputada

Francisco Cecchini explicó que en la audiencia imputativa de esta tarde la fiscalía decidió dictar la medida debido a la existencia de dos elementos procesales: peligro de fuga y entorpecimiento probatorio. "Podría haber existido una promesa previa de ayuda que se prestó posteriormente al hecho", señaló.

El fiscal habló con la prensa luego de la audiencia. 

Jeremías Monzón, de 15 años, asesinado en Santa Fe de 23 puñaladas.
Crimen de Jeremías: la madre de la menor detenida fue imputada como partícipe secundaria

Francisco Cecchini reveló a la prensa que se decidió dictar la medida debido a la existencia de dos elementos procesales: peligro de fuga y entorpecimiento probatorio. "Podría haber existido una promesa previa de ayuda que se prestó posteriormente al hecho", señaló.

"Hubo una audiencia que se desdobló. El primero fue la atribución del hecho a una persona mayor de edad. Lo que se llama audiencia imputativa. Se le informó la evidencia que se contaba para esa atribución y la calificación penal que le corresponde. Luego la fiscalía solicitó la prisión preventiva, fundamos esa solicitud en la existencia de los dos peligros procesales de peligro de fuga y entorpecimiento probatorio. La defensa lo resistió y el magistrado entendió que estaban reunidos los recaudos y el fundamento para el dictado de la medida", reveló Cecchini.

jeremías monzón santa fe crimen
Jeremías Monzón fue asesinado por tres adolescentes en Santa Fe.

En el mismo sentido, recordó que "nosotros en el primer momento de la investigación teníamos noción y conocimiento de que podía existir esa ayuda posterior. Ahora, con este mes de investigación, hemos accedido a pericias que tienen que ver con movimientos y lugares que nos llevan a entender que esa ayuda incluía esta promesa”.

"La ayuda tiene que ver fundamentalmente con las acciones que hicieron en forma posterior al hecho para descartar algunas cosas. Todo lo que digo es con mucho cuidado. La prisión preventiva está dictada por el juez de primera instancia. El delito que se le imputa tiene previsto una pena en expectativa de 10 a 15 años que es de ejecución efectiva”, completó el fiscal.

Habló la mamá de Jeremías Monzón: "Es terrible, nunca imaginé algo así"

En una entrevista exclusiva con C5N, la mujer dio detalles del momento en que se enteró del asesinato de su hijo y apuntó contra los jóvenes que los emboscaron para matarlo. "Uno muchas veces piensa que algo malo le puede pasar, pero nunca un nivel de tanta maldad, tan macabro, tan perverso", señaló al periodista Adrián Salonia.

“Yo no convivía con Jer, él vivía con mis papás, tenía una custodia compartida. Cuando me avisan el día que no había llegado, me preguntan a la 9 de la noche, él siempre llegaba antes de las 8, si había llegado a mi departamento, dije que no y me quedé toda la noche esperándolo”, describió Romina.

El TESTIMONIO de la MAMÁ de JEREMÍAS

Para luego agregar: “A la mañana siguiente ya estábamos buscándolo, poniéndonos en contacto con amigos, siguiendo ideas que nos iban de dónde podía llegar a estar. Pensábamos que quizá estaba haciendo una especie de berrinche o escondiendo. Durante todo el fin de semana teníamos esa esperanza, pero bueno”.

La madre de Jeremías sostuvo entre lágrimas que "llegar a la morgue fue terrible" e incluso "no poder reconocerlo también fue terrible". "Era tal el daño que le hicieron que no podíamos reconocerlo. Aún así tenía la esperanza de que esté vivo. El martes tenerlo en casa de velatorios hizo que todo esto sea real. Ver a los amiguitos de él cargando el ataúd, no llegás a imaginar nada de todo esto", concluyó.

