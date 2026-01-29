Apareció muerto el artista plástico Fernando Fazzolari en su casa de Monserrat Tenía 76 años y estaba maniatado. Los investigadores consideran la hipótesis de un asesinato, ya que las puertas de su domicilio no estaban forzadas y no se registraron faltantes. Por + Seguir en







La autopsia preliminar del cuerpo del artista no logró establecer la causa de muerte.

El artista plástico y economista Fernando Fazzolari fue encontrado muerto en su departamento de Avenida de Mayo al 1100 en el barrio porteño de Monserrat. El cuerpo estaba maniatado en una silla y en avanzada descomposición. Los investigadores se encuentran desarrollando la hipótesis de un homicidio.

Fazzolari tenía 76 años y su muerte conmocionó al mundo de las artes y el de las ciencias económicas, que eran sus dos pasiones. Fue su hijo quien denunció que su padre no le contestaba los mensajes ni llamados, por lo que se dirigió hasta su domicilio y lo encontró maniatado y tirado en el piso, ya fallecido.

La División Homicidios de la Policía de la Ciudad se encuentra analizando posibles causas de la muerte del artista plástico y barajando la hipótesis de un asesinato. Según el primer relevamiento, los ingresos a la vivienda no estaban forzados y tampoco se detectaron faltantes de valor que indiquen un posible robo.

El cadáver se encontraba en avanzado estado de descomposición, según informaron las fuentes del caso, por lo que se cree que llevaba entre 48 a 72 horas muerto cuando lo encontraron en el interior del departamento. Los investigadores están a la espera de los resultados que arroje la autopsia del cuerpo, ya que serán esenciales para determinar cuándo y cómo murió y si fue víctima de un asesinato.

El caso quedó a cargo del fiscal Pablo Turano, quien solicitó las cámaras de seguridad del edificio para reconstruir las últimas horas del artista. Asimismo, también intervienen la Fiscalía Nacional Contravencional y de Faltas N°1, personal de la Comisaría Vecinal 1B y la División Homicidios de la Policía de la Ciudad.

Fazzolari, además de ser economista y tener una estrecha relación con la Cámara Argentina China, también recibió varias distinciones en reconocimiento a su aporte cultural: el Premio en la Bienal Latinoamericana de Arte sobre Papel en 1986, Premio Mejor Artista del año de la Asociación Internacional de Críticos de Arte en 1987, Premio a las Artes Visuales de la Asociación Internacional de Críticos de Arte en 1990 y 1993, Medalla de Plata en el Premio Hoesch en 1991, entre otros. En los últimos años, el artista comenzó a explorar el arte de la caligrafía china.