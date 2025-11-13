IR A
Estrella de Hollywood anunció su retiro temporal: "La gente está harta de mí"

Un reconocido actor decidió dar un paso al costado luego de participar de una gran cantidad de películas en el 2025.

Una estrella de Hollywood anunció su retiro temporal del mundo del cine.

Una estrella de Hollywood anunció su retiro temporal del mundo del cine.

Adele llega al mundo del cine de la mano de una película prometedora.
Adele protagonizará una película: será su debut en el mundo del cine

En diálogo con el portal de noticias PEOPLE, el actor estadounidense Dave Franco fue consultado por la posibilidad de bajar el ritmo laboral y reveló: "Sí, lo haré. Básicamente, vamos a terminar esta semana de prensa y luego desapareceré un tiempo". Vale recordar que este jueves 13 de noviembre se estrenó su más reciente película: Now You See Me: Now You Don't.

Con respecto a los motivos detrás de esta decisión, el actor explicó: "Seguro que la gente está harta de mí, así que me iré a un lugar remoto y me esconderé. Me verán cuando me vean". Así, aprovechó para lanzar una frase vinculada a Now You See Me: Now You Don't y esto hizo mucho ruido, ya que apenas tiene 40 años.

Now You See Me: Now You Don't será la última película de Dave Franco en 2025.

En este 2025, Dave Franco participó de cuatro películas: Bubble & Squeak, Together, Regretting You y la mencionada que se estrenó este jueves, además de tener dos producciones ya grabadas que llegarán en 2026 (The Shitheads y Forgotten Island). Pero eso no fue lo único, sino que también estuvo en tres series: Krapopolis, The Studio y Long Story Short.

Adele llega al mundo del cine de la mano de una película prometedora.

