El último adiós al Indio Solari: aparecieron las primeras fotos de la intimidad del velorio

Debido a la gran multitud que se acercó a darle el último adiós al artista popular argentino, las autoridades decidieron abrir las puertas más de una hora antes de lo pactado. Ya anunciaron que durará “hasta que haga falta”.

Carlos Alberto “Indio” Solari murió este viernes 5 de junio y la Argentina entera se frenó. Uno de los íconos de la cultura popular se fue físicamente, pero volvió a hacer lo que hizo en estando vivo: movilizar a una multitud para despedirlo . En su velatorio para que sus fanáticos lo despidan, se conocieron las primeras imágenes de la intimidad del velatorio.

En el último adiós, pactado para este domingo y que contó con el apertura de las puertas una hora y media antes debido a la gran cantidad de gente presente, trascendió la foto del cajón donde descansan los restos del ícono del rock nacional.

Según se puede observar, el cajón cerrado está posado sobre un atril y tiene encima una camiseta de la Selección argentina , al frente de una gigantografía del propio artista . Esa es con lo que se van a encontrar cada uno de los files que pasarán a despedirlo.

Debido a la magnitud de la convocatoria, los organizadores y sus familiares esperan que cerca de un millón de personas pasen por Villa Domínico durante la jornada. Por ese motivo, en un comunicado, pidieron que el homenaje se desarrolle en un clima de respeto y paciencia, advirtiendo que el mismo se extenderá “hasta que haga falta” .

Los Fundamentalistas en Comodoro Rivadavia: homenaje al Indio Solari entre lágrimas y abrazos

Todavía no había aflojado la conmoción por la muerte de Carlos El Indio Solari cuando Los Fundamentalistas del Aire Acondicionado subieron al escenario del Predio Ferial de Comodoro Rivadavia este sábado. Lo hicieron con el corazón destrozado y la decisión más valiente de su historia: no suspender. No dejar solos a los que habían cruzado el país entero para llegar hasta la Patagonia ni a los que desde sus casas, necesitaban un lugar donde poner el dolor.

Cuando la banda aterrizó en Chubut el viernes por la mañana, la noticia ya los esperaba. Horas de conversaciones, de llanto, de consultas con la familia del Indio. "Estamos en shock. Como todos. No sabemos bien qué hacer. El durísimo golpe nos da en el cuerpo, pero abatidos como estamos, el corazón nos pide juntarnos. Decidimos mantener el concierto de mañana y, aunque no estaba en los planes, transmitirlo en vivo para todos", expresaron en un comunicado, que cerraba: "No va a ser fácil, tampoco va a ser el concierto que habíamos pensado, pero juntarnos y estar cerca nos parece lo único medianamente reparador. Te amamos, Indio...".

De a poco, más de 7.000 personas colmaron el predio, buscando el abrazo de la multitud ante el frío patagónico, mientras más de 200 mil personas lo veían desde sus casas, probablemente en grupo, desde YouTube, para que siga siendo una experiencia colectiva.