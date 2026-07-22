Cuándo cobro ANSES: jubilaciones y pensiones, AUE, Pago Único, Asignaciones Familiares de PNC y Desempleo, este jueves 23 de julio

La Administración Nacional de Seguridad Social (Anses) dio a conocer quiénes cobrarán este jueves 23 de julio de 2026 con respecto a las Jubilaciones y pensiones que superen el haber mínimo, Asignación por Embarazo, Asignaciones de pago único: Matrimonio, Adopción y Nacimiento, Asignaciones Familiares de Pensiones no Contributivas, Desempleo Plan 1 y Progresar.
ANSES: jubilaciones y pensiones que no superen el haber mínimo
ANSES comunicó que los titulares de jubilaciones y pensiones que superen el haber mínimo podrán cobrar sus haberes este miércoles con DNI terminado en 0 y 1 este jueves 23 de juio de 2026.
ANSES: Asignación por Embarazo
ANSES detalló que las beneficiarias que cuenten con Asignación por Embarazo podrán cobrar sus montos este jueves 23 de julio con DNI culminado en 8.
ANSES: Asignaciones de pago único
Los beneficiarios de Asignaciones de pago único: Matrimonio, Adopción y Nacimiento pueden percibir sus haberes hasta el 11 de agosto, con cualquier finalización de DNI.
Asignaciones Familiares de Pensiones no Contributivas
Quienes cuenten con Asignaciones Familiares de Pensiones no Contributivas pueden cobrar, sin importar la terminación de DNI, hasta el 11 de agosto.
Desempleo Plan 1
Los beneficiarios de Desempleo Plan 1 podrán cobrar este jueves 23 de juio con DNI finalizado en 2 y 3.
Progresar
ANSES comunicó que los titulares de Progresar podrán cobrar sus beneficios este jueves 23 de julio con DNI culminado en 8 y 9 .