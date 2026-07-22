No sale más el sol: a qué hora llegan las lluvias y cuánto dura el mal tiempo en CABA

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) compartió el pronóstico extendido para el resto de la jornada del miércoles 22 de julio, donde adelantaron que las lluvias retornan a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA) durante el transcurso de la mañana. El falso verano duró poco y el cielo se mantendrá nublado los próximos días de cara al fin de semana.
Mientras gran parte del país está bajo alerta roja y naranja por temperaturas extremas, en CABA se registrarán precipitaciones con una probabilidad de lluvias que oscila entre el 40% y el 70%. En cuanto al termómetro, se espera una jornada fresca con una máxima de 13° y una mínima de 9°. Hacia la tarde y la noche, la inestabilidad irá en marcado descenso, disipándose las chances de lluvias.
Pronóstico extendido compartido por el SMN.
El jueves 23 traerá un respiro respecto al agua, presentándose con cielo parcial a mayormente nublado pero sin probabilidad de precipitaciones (0%). No obstante, el frío se hará sentir con más fuerza en las primeras horas del día, con una mínima que descenderá hasta los 7°, mientras que la máxima se mantendrá en 13°, consolidando un ambiente típicamente invernal.
El regreso del agua y mejorías hacia el sábado y domingo
La tregua durará poco, ya que el viernes 24 el tiempo volverá a desmejorar notablemente hacia la tarde y la noche, franja en la que se prevé un 10% a 40% de probabilidad de lluvias aisladas. A pesar de la inestabilidad, comenzará a registrarse un leve ascenso en el termómetro: la temperatura mínima trepará a los 11° y la máxima alcanzará los 15°.
Finalmente, el fin de semana se perfila ideal para actividades al aire libre, ya que se disipa por completo la amenaza de lluvias (0%). El sábado 25 amanecerá con neblinas matinales, pero la tarde ofrecerá excelentes condiciones con una máxima de 16° y una mínima de 9°. Por su parte, el domingo 26 mantendrá la tendencia agradable, con cielo algo nublado y marcas térmicas estables que oscilarán entre los 10° de mínima y los 15° de máxima.