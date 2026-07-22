22 de julio de 2026 Inicio
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No sale más el sol: a qué hora llegan las lluvias y cuánto dura el mal tiempo en CABA

Tras el falso verano, el cielo se volvió a nublar en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y alrededores. El Servicio Meteorológico Nacional pronosticó el regreso de las precipitaciones para las próximas horas y de cara al fin de semana. ¿Cómo seguirá el tiempo?

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Las lluvias regresan a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires este miércoles. 

Las lluvias regresan a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires este miércoles. 

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El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) compartió el pronóstico extendido para el resto de la jornada del miércoles 22 de julio, donde adelantaron que las lluvias retornan a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA) durante el transcurso de la mañana. El falso verano duró poco y el cielo se mantendrá nublado los próximos días de cara al fin de semana.

La pareja sobrevivió dentro de su camioneta por más de un día.
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Pronóstico extendido compartido por el SMN.

El jueves 23 traerá un respiro respecto al agua, presentándose con cielo parcial a mayormente nublado pero sin probabilidad de precipitaciones (0%). No obstante, el frío se hará sentir con más fuerza en las primeras horas del día, con una mínima que descenderá hasta los 7°, mientras que la máxima se mantendrá en 13°, consolidando un ambiente típicamente invernal.

El regreso del agua y mejorías hacia el sábado y domingo

La tregua durará poco, ya que el viernes 24 el tiempo volverá a desmejorar notablemente hacia la tarde y la noche, franja en la que se prevé un 10% a 40% de probabilidad de lluvias aisladas. A pesar de la inestabilidad, comenzará a registrarse un leve ascenso en el termómetro: la temperatura mínima trepará a los 11° y la máxima alcanzará los 15°.

Finalmente, el fin de semana se perfila ideal para actividades al aire libre, ya que se disipa por completo la amenaza de lluvias (0%). El sábado 25 amanecerá con neblinas matinales, pero la tarde ofrecerá excelentes condiciones con una máxima de 16° y una mínima de 9°. Por su parte, el domingo 26 mantendrá la tendencia agradable, con cielo algo nublado y marcas térmicas estables que oscilarán entre los 10° de mínima y los 15° de máxima.

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