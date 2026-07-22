Horóscopo de hoy, jueves 23 de julio

Conocé lo que depara el horóscopo con relación al amor, salud, dinero y trabajo según tu signo del zodíaco.

Enterate que depara tu signo para este jueves.

Conoce lo que te depara el horóscopo para este jueves 23 de julio de 2026 con relación al amor, salud, dinero y trabajo según tu signo del zodíaco.

La era de las emociones: los signos más afectados por la entrada del Sol en Cáncer

(21 de marzo al 20 de abril)

Jornada conflictiva con su pareja. Lea diarios especializados para decidir dónde invertir. La obsesión por el trabajo no le favorece en absoluto. Para aliviar esas molestias lumbares, vaya a un fisioterapeuta.

(21 de abril al 21 de mayo)

No abandone su vida social, salga con sus amigos. Encontrará distintas formas de ganar dinero. Le darán la oportunidad laboral que esperaba. Empezará a notar cambios en su cuerpo.

Géminis

(22 de mayo al 20 de junio)

Exigirá ser más correspondido en el amor. Jornada para probar suerte con los juegos de azar. En el trabajo, no le conviene bajar la guardia. Cuide su salud sin derrochar energías.

Cáncer

(21 de junio al 22 de julio)

Hay una persona con la que llegará a entablar amistad. Resuelva los asuntos bancarios pendientes. A través de un amigo puede conseguir un nuevo trabajo. Active la circulación de sus piernas caminando.

Leo

(23 de julio al 21 de agosto)

Céntrese en el presente y en sus proyectos de familia. No se exceda más allá de sus posibilidades pecuniarias. Es el día para hacer esa observación en el ámbito laboral. Un problema de oído le está provocando mareos.

Virgo

(23 de agosto al 21 de septiembre)

Muestre más cariño y comprensión a su pareja. Buen día para hacer una inversión inmobiliaria. Conseguirá pequeños triunfos en su mundo laboral. Vaya al campo para respirar aire puro.

Libra

(22 de septiembre al 22 de octubre)

Puede haber trampas amorosas a su alrededor. Un desafortunado percance podría hacerle perder dinero. La mala organización le hace perder tiempo en su trabajo. Administre su energía, ya que tiene tendencia al cansancio.

Escorpio

(23 de octubre al 22 de noviembre)

Jornada serena pero intensa en su relación sentimental. Puede dejar de soñar, ese fantástico viaje se hará realidad. La jornada laboral de hoy será agotadora. Día favorable para alcanzar la estabilidad orgánica.

Sagitario

(23 de noviembre al 21 de diciembre)

Le llamarán para quedar, no lo desaproveche. Dispone de dinero gracias a sus esfuerzos por ahorrar. Está tranquilo debido a la buena marcha del trabajo. Las jaquecas desaparecen.

Capricornio

(22 de diciembre al 20 de enero)

Estará muy bien entre sus seres queridos. Un robo o un descuido pueden desajustar su economía. Vigile con quien habla, en el trabajo hay muchas envidias. Los problemas físicos remitirán con cuidados caseros.

Acuario

(21 de enero al 18 de febrero)

Pida ayuda para solucionar sus problemas de pareja. Estudie su activo y pasivo y saque conclusiones. Aparecerán interesantes oportunidades de trabajo. Intente eliminar el estrés.

Piscis

(19 de febrero al 20 de marzo)

La caridad, en los sentimientos, empieza por uno mismo. Sus recursos económicos empiezan a escasear. Está en alza profesional, pero no sea impaciente. Una leve tortícolis puede protagonizar este día.