De qué trata La Perla, la canción de Rosalía que quedó en el centro de la polémica El reposteo de un video de Mia Khalifa desató una fuerte reacción contra la artista española. Qué dice la canción, cuál es su verdadero significado y en quién se inspiró la catalana para componerla. Agregar C5N en









La Rosalía brindará 4 shows en Argentina: serán el 1, 2, 4 y 6 de agosto. Redes sociales

La polémica entre Rosalía y los argentinos surgió después de que la cantante española compartiera en sus redes sociales un video de Mia Khalifa que se burlaba de la derrota de la Selección frente a España en la final del Mundial 2026. Aunque luego eliminó la publicación y pidió disculpas en dos oportunidades, el episodio despertó el interés por conocer qué dice realmente La Perla, el tema utilizado en el clip viral.

La canción no fue escrita con una referencia al fútbol ni al país. El tema retrata a una persona manipuladora, egoísta y conflictiva, a la que Rosalía describe mediante distintas metáforas y expresiones propias del español. "Medalla olímpica de oro al más cabrón, tienes el podio de la gran desilusión", relata la pieza artística en sus primeras estrofas.

Rosalía con la camiseta de Argentina. Redes sociales Durante toda la canción, la artista deja en claro que se trata de alguien en quien no conviene confiar. "Es una perla, nadie se fía", repite en varios pasajes del tema, una expresión coloquial muy común en España para definir, de manera irónica, a una persona problemática o de mala conducta.

A medida que avanza la letra, el retrato se vuelve más duro. Rosalía presenta al protagonista como alguien que engaña, desaparece cuando los demás necesitan ayuda y actúa únicamente por conveniencia. Incluso lo define como un "terrorista emocional", una metáfora con la que resume el daño afectivo que provoca en quienes forman parte de su vida.

El tema también menciona la falta de compromiso y de responsabilidad de ese personaje. En otro pasaje advierte: "Nunca le prestes na', no lo devolverá", una frase que refuerza la idea de que se trata de alguien incapaz de responder con lealtad o cumplir su palabra, y agrega: "Ser un bala perdida es su especialidad".

En quién se inspiró Rosalía para escribir La Perla Lejos de representar un mensaje contra los argentinos, la canción construye el perfil de una persona tóxica y narcisista. Pese a que algunos fanáticos relacionaron la canción con Rauw Alejandro tras la separación de la pareja, Rosalía explicó que la inspiración tuvo otro origen completamente distinto. La artista contó que la idea surgió al leer sobre Santa Fabiola de Roma. En ese relato encontró una referencia al esposo de la aristócrata como "un perla", una expresión española utilizada para definir a una persona especialmente problemática. Ese modismo despertó su interés y se convirtió en el concepto central de la canción, que posteriormente grabó junto a Yahritza y Su Esencia.