22 de julio de 2026 Inicio
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El contundente mensaje de Gerónimo Rulli tras el Mundial 2026: "Muchos esperaban vernos caer"

El arquero de la Selección argentina publicó una extensa reflexión luego de la derrota ante España en la final. Destacó el orgullo por representar al país, agradeció el apoyo de los hinchas y respondió a las críticas recibidas durante el torneo.

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El arquero suplente de Dibu Martínez

El arquero suplente de Dibu Martínez, Gerónimo Rulli, dejó un sentido mensaje en Instagram tras la Copa del Mundo. 

Instagram: /gerorulli

Gerónimo Rulli se refirió a la derrota de la Selección argentina frente a España en la final del Mundial 2026 y compartió una extensa reflexión en sus redes sociales. El arquero, que integró el plantel de Lionel Scaloni aunque no sumó minutos durante el certamen, destacó el esfuerzo colectivo y el respaldo de los hinchas.

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A través de su cuenta de Instagram, el surgido de Estudiantes de La Plata admitió que el equipo soñaba con defender el título obtenido en Catar 2022, pero aseguró que el recorrido realizado durante la Copa del Mundo también dejó motivos para sentirse orgullosos. "Soñábamos con volver a levantar esa copa y no haberlo conseguido nos deja una tristeza enorme, pero también de orgullo", escribió.

En ese mismo mensaje, Rulli remarcó que representar a la Argentina en la máxima cita del fútbol fue un privilegio y valoró el grupo que conformó la Scaloneta durante la competencia. "El orgullo de haber defendido una vez más esta camiseta, de representar a nuestro país en el escenario más grande del fútbol y de compartir este camino con un grupo humano extraordinario", expresó.

El descargo de Gerónimo Rulli, tras la final de la Copa del Mundo.

El descargo de Gerónimo Rulli, tras la final de la Copa del Mundo.

La respuesta de Gerónimo Rulli a las críticas contra la Selección argentina

"A lo largo de este Mundial hubo muchos que esperaban vernos caer. Y consiguieron todo lo contrario: volvieron a unir a un país entero, empujando para el mismo lado, defendiendo nuestros colores contra todo y contra todos", publicó el marplatense, en una frase que muchos usuarios interpretaron como una respuesta a la campaña contra la Selección que se intensificó tras la final.

Rulli también destacó la manera en que los argentinos viven el fútbol y aseguró que esa pasión forma parte de la identidad del país. "Quizá muchos envidien nuestra manera de vivir el fútbol", escribió, antes de agradecer el acompañamiento recibido durante los 50 días que duró la concentración mundialista.

H2: El orgullo por la medalla de plata y un posible cierre de ciclo

Sobre el final de su publicación, el arquero puso el resultado en perspectiva y aseguró que, más allá del segundo puesto obtenido en Nueva Jersey, toda la delegación encontró satisfacción en base a lo conseguido. "Nos llevamos una medalla de plata, pero también la tranquilidad de haber dejado absolutamente todo por estos colores", afirmó.

El mensaje concluyó con un breve "Gracias Argentina" y se sumó a los posteos realizados por otros integrantes de la Scaloneta tras el subcampeonato mundial. A sus 34 años, además, la Copa del Mundo disputada en Estados Unidos, México y Canadá podría haber representado la última participación de Rulli en un Mundial con la camiseta de la Selección.

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