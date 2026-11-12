Misterio por el posteo borrado del papa León XIV: filtró una parte que eliminó de su discurso

El Santo Padre publicó un mensaje en X e Instagram para los argentinos luego de su visita al país, pero luego debió darlo de baja y ahora dieron a conocer qué pasó exactamente. ¿Se salió del protocolo?

El papa León XIV publicó un posteo en su cuenta de X e Instagram sobre su estadía en Argentina e hizo emocionar a más de uno con la frase: “Ahora tienen dos papas: uno que nació aquí y otro por adopción”. Sin embargo, luego borró el posteo y ahora lo compararon con el discurso: encontraron qué pasó realmente.

“Doy gracias a Dios por lo vivido en mi visita a Argentina, cuna de nuestro querido papa Francisco. Gracias por recibirme con tanto cariño, me he sentido como en casa, por eso, pueden decir que este país, desde ahora, tiene dos Papas: uno que ha nacido aquí y otro por adopción”, escribió.

Este mensaje emocionó a muchos, quienes compartieron el mensaje y le agradecieron. “Sigamos unidos en Cristo, rezando unos por otros y encomendándonos al amparo maternal de Nuestra Señora de Luján”, agregó. "¡Hasta siempre, mi querida Argentina!”, concluyó el posteo.

Ahora bien, comparado con el discurso dice exactamente lo mismo que el posteo publicado, EXCEPTO por la frase: " desde ahora, tiene dos Papas: uno que ha nacido aquí y otro por adopción". Esto indica que el mismo León XIV evitó decirlo en el discurso y sus community manager lo publicaron sin darse cuenta de la omisión adrede del Santo Padre.

De esta manera, queda explícito que fue el mismo Papa quien no quiso decir esa frase y quedó publicada por error.

La parte exacta del discuso que coincide con el posteo eliminado sin la frase de "los dos papas"

Hasta cuándo se queda el papa León XIV en Sudamérica

El papa León XIV llegó a Perú después de su visita a la Argentina en el marco de su histórica gira en Sudamérica, por lo que regresó al país en el que construyó una parte de su trayectoria en la Iglesia Católica. Su estadía se extenderá hasta el lunes y comprenderá una intensa agenda con varios discursos, misas y reuniones.

La estadía en Perú es el último punto del viaje por Sudamérica de León XIV, después de su gira en Uruguay y Argentina, donde fue despedido este miércoles por el presidente Javier Milei tras una histórica misa en Luján a la que asistieron más de tres millones de personas.

El Sumo Pontífice permanecerá en Perú hasta el lunes 16, cuando finalizará su gira en Sudamérica y regresará a Roma para reanudar sus actividades en el Vaticano. Luego, el 18 de noviembre presidirá la tradicional Audiencia General en la Plaza de San Pedro y celebrará la Santa Misa por la Dedicación de la Basílica de San Pedro.

En tanto, el 22 de noviembre encabezará el rezo dominical del Ángelus desde el Palacio Apostólico y el 25 realizará otra Audiencia General. Además, continuará su recuperación después de haber sido intervenido quirúrgicamente para extirparle un adenocarcinoma pulmonar en octubre.