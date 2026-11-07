Este pueblo de España tiene menos de 100 habitantes y busca familias que quieran mudarse: qué ofrece Una localidad de Aragón impulsa una iniciativa para sumar habitantes y recuperar la actividad de su comunidad. La convocatoria contempla distintas posibilidades para quienes quieran instalarse allí. Por Agregar C5N en









Orés está ubicado en la comarca de Cinco Villas, en Zaragoza, y busca sumar nuevos habitantes para impulsar la vida de la localidad.

Dónde queda la localidad y cómo es su entorno.

Qué tareas contempla la propuesta del municipio.

Qué posibilidades ofrece para quienes buscan mudarse.

Cómo son los servicios y la vida cotidiana en la localidad. Este pueblo de España tiene menos de 100 habitantes y busca familias que quieran mudarse: en medio de la preocupación por la despoblación rural, una pequeña localidad europea lanzó una convocatoria para atraer nuevos vecinos. qué ofrece

La propuesta incluye trabajo fijo y una vivienda para quienes estén dispuestos a instalarse allí y participar de la vida del pueblo. Se trata de una urbe ubicada en la comarca de Cinco Villas, en la provincia de Zaragoza, Aragón. Con menos de 100 habitantes, el municipio busca recuperar población y darle un nuevo impulso a su comunidad.

La iniciativa fue impulsada por el alcalde, Francisco Auría, ante la necesidad de encontrar alternativas para enfrentar la pérdida de habitantes. Una de las principales propuestas consiste en reabrir el albergue municipal, que permanece cerrado desde hace seis años.

Así es el pueblo español que busca familias para repoblarse La propuesta de Orés puede resultar atractiva para quienes buscan alejarse de las grandes ciudades y comenzar una vida en contacto con la naturaleza. Sin embargo, antes de tomar una decisión, es importante considerar las particularidades de la vida rural.

Para llevar adelante el proyecto, el municipio busca una persona o un grupo familiar que se encargue de gestionar el establecimiento. La tarea también incluye desempeñarse como alguacil del pueblo. A cambio, la oferta contempla un ingreso fijo mensual y una vivienda dentro de la región. De esta manera, quienes acepten el desafío tendrán la posibilidad de acceder tanto a un empleo como a un lugar donde vivir.

Entre los atractivos de la city española se encuentran su entorno natural, la tranquilidad, el bajo costo de vida y la conectividad a internet, una característica que puede resultar interesante para quienes trabajan de manera remota. Además, cuenta con un bar municipal que funciona como uno de los principales espacios de encuentro de sus habitantes. Sin embargo, mudarse a una localidad pequeña también implica algunos desafíos. El transporte público y los accesos por ruta son limitados, mientras que la atención sanitaria representa una dificultad: actualmente, el pueblo dispone de apenas dos horas semanales de atención médica profesional. La disponibilidad limitada de servicios, las distancias y la necesidad de adaptarse a una comunidad pequeña forman parte de la experiencia. Aun así, el municipio apuesta a que la oferta de empleo y vivienda permita atraer a nuevos residentes y recuperar la actividad de la zona.