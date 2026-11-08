8 de noviembre de 2026 Inicio
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Casa y empleo con almuerzo: cuál es el pueblo italiano que ofrece facilidades para mudarse

La propuesta combina una oportunidad de trabajo temporal con la posibilidad de conocer de cerca una reconocida región italiana.

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Este es el pueblo italiano que ofrece trabajo

Este es el pueblo italiano que ofrece trabajo, alojamiento y comida.

Comune di Pistoia
  • Una pequeña aldea de la Toscana busca voluntarios para la cosecha de aceitunas.
  • La propuesta incluye alojamiento y comida durante la estadía.
  • Los participantes deberán colaborar con tareas rurales y actividades cotidianas.
  • La convocatoria contempla una estadía mínima de dos semanas durante noviembre.

Vivir durante unas semanas en un pueblo de Italia, rodeado de naturaleza y con alojamiento y comida incluidos, es una posibilidad para quienes buscan una experiencia diferente. Una pequeña localidad de la Toscana abrió una convocatoria para recibir voluntarios durante noviembre de 2026, con una propuesta que combina trabajo rural y estadía en una casa de campo.

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La iniciativa se desarrolla en Villa di Baggio, una aldea de aproximadamente 150 habitantes ubicada en la provincia de Pistoia. Allí necesitan personas que colaboren con la cosecha de aceitunas y otras tareas cotidianas. La convocatoria contempla entre cuatro y cinco participantes, que deberán quedarse al menos dos semanas.

Así es Villa di Baggio, el pueblo italiano que ofrece trabajo, alojamiento y comida.

Así es Villa di Baggio, el pueblo italiano que ofrece trabajo, alojamiento y comida.

La experiencia está organizada por Jethro y Olivia, una pareja estadounidense que habla español y recibe voluntarios en su vivienda rural. A cambio de la ayuda, ofrecen alojamiento y comida, con almuerzos tipo picnic durante las jornadas de trabajo. La propuesta busca acercar a los visitantes a la vida en el campo italiano.

Así es el pueblo de Italia que busca vecinos

Las tareas principales estarán relacionadas con la recolección de aceitunas, que podrá realizarse de forma manual o mecánica. También será necesario trasladar los frutos para su posterior procesamiento y colaborar con algunas actividades de la casa, como preparar comidas y mantener los espacios limpios.

El trabajo se realizará durante noviembre, aunque las fechas dependerán de cuándo las aceitunas estén listas para la cosecha. Por ese motivo, quienes quieran sumarse deberán contar con disponibilidad durante ese mes y cierta flexibilidad para adaptarse al ritmo de las actividades rurales.

Así es Villa di Baggio, el pueblo italiano que ofrece trabajo, alojamiento y comida.

Así es Villa di Baggio, el pueblo italiano que ofrece trabajo, alojamiento y comida.

Para participar es necesario tener ganas de colaborar y cumplir con una estadía mínima de dos semanas. Los cupos son limitados, el alojamiento y la comida están incluidos, pero los pasajes internacionales y otros gastos del viaje corren por cuenta de cada voluntario. Quienes viajen desde Argentina también deberán revisar los requisitos de ingreso a Italia y la documentación necesaria para realizar la actividad. La convocatoria se puede consultar en Workaway, donde también hay otras propuestas similares en caso de que ya no queden lugares disponibles.

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