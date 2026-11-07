León XIV en Buenos Aires: la visita del líder de la Iglesia Católica dejará más de u$s 88 millones y más de 1,2 millones de feligreses El Gobierno porteño preparó intervenciones urbanas, visitas guiadas y una logística especial para acompañar la actividad del Pontífice y la visita de más de un millón de personas. Se espera un repunte de los sectores hotelero, gastronómico, de servicios y del turismo. Por Agregar C5N en









El Papa León XIV durante su visita a Paysandú, en Uruguay. Redes sociales

La visita de León XIV a la Ciudad dejará una suma estimada en más de u$s88 millones, y alrededor de 1,2 millones de personas que viajarán expresamente a Buenos Aires para presencias las actividades masivas del Santo Padre.

Del total de personas proyectadas, más de 240.000 serán turistas que se quedarán a dormir en territorio porteño, de los cuales 165.000 son nacionales y 77.000 son internacionales. Además se le sumarán cerca de un millón de excursionistas, es decir, pobladores de localidades vecinas que asistirán durante el día sin alojarse. La mayoría estará en las celebraciones del 9 y 10 de noviembre.

El presidente del Ente de Turismo de la Ciudad, Valentín Díaz Gilligan, remarcó la oportunidad de los sectores hoteleros, gastronómico, comercial y de servicios, así como la variada oferta recreativa que ofrece la Ciudad: con más de 7.000 locales gastronómicos, 287 teatros, 380 librerías y 150 museos.

El Obelisco en la Ciudad de Buenos Aires. Iluminación especial, circuitos culturales y seguridad El Gobierno porteño desplegará una iluminación artística especial con motivo de la visita de León XIV que comenzará a las 20 en monumentos emblemáticos como el Obelisco, el Planetario, la Floralis Genérica, el Teatro Colón, el Puente de la Mujer, la Usina del Arte y el Cabildo, además de 37 templos religiosos, entre ellos la Catedral Metropolitana.