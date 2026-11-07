7 de noviembre de 2026 Inicio
En Vivo

León XIV en Buenos Aires: la visita del líder de la Iglesia Católica dejará más de u$s 88 millones y más de 1,2 millones de feligreses

El Gobierno porteño preparó intervenciones urbanas, visitas guiadas y una logística especial para acompañar la actividad del Pontífice y la visita de más de un millón de personas. Se espera un repunte de los sectores hotelero, gastronómico, de servicios y del turismo.

Por
El Papa León XIV durante su visita a Paysandú

El Papa León XIV durante su visita a Paysandú, en Uruguay.

Redes sociales

La visita de León XIV a la Ciudad dejará una suma estimada en más de u$s88 millones, y alrededor de 1,2 millones de personas que viajarán expresamente a Buenos Aires para presencias las actividades masivas del Santo Padre.

La herramienta digital funciona sin señal de celular y orienta a los peregrinos ante la llegada del Papa a Luján.
Te puede interesar:

León XIV en Argentina: estudiantes crean una app para la histórica misa en Luján

Del total de personas proyectadas, más de 240.000 serán turistas que se quedarán a dormir en territorio porteño, de los cuales 165.000 son nacionales y 77.000 son internacionales. Además se le sumarán cerca de un millón de excursionistas, es decir, pobladores de localidades vecinas que asistirán durante el día sin alojarse. La mayoría estará en las celebraciones del 9 y 10 de noviembre.

El presidente del Ente de Turismo de la Ciudad, Valentín Díaz Gilligan, remarcó la oportunidad de los sectores hoteleros, gastronómico, comercial y de servicios, así como la variada oferta recreativa que ofrece la Ciudad: con más de 7.000 locales gastronómicos, 287 teatros, 380 librerías y 150 museos.

El Obelisco en la Ciudad de Buenos Aires.

El Obelisco en la Ciudad de Buenos Aires.

Iluminación especial, circuitos culturales y seguridad

El Gobierno porteño desplegará una iluminación artística especial con motivo de la visita de León XIV que comenzará a las 20 en monumentos emblemáticos como el Obelisco, el Planetario, la Floralis Genérica, el Teatro Colón, el Puente de la Mujer, la Usina del Arte y el Cabildo, además de 37 templos religiosos, entre ellos la Catedral Metropolitana.

Además, se programaron visitas guiadas gratuitas como los Circuitos Papales, con recorridas por los barrios de Monserrat y Flores dedicados a repasar la vida y obra del papa Francisco. Otra atracción son las Huellas de la Fe y Mama Antula, ambos circuitos temáticos por las iglesias históricas. San Telmo y Palermo, son los barrios elegidos para mostrar la historia y tradiciones religiosas de Buenos Aires.

TEMAS RELACIONADOS

Noticias relacionadas

León XIV será recibido por tres jinetes argentinos.

Bienvenido, León XIV: después de 39 años, un país y tres jinetes reciben a un Papa

El Papa arribará al país el domingo 8 por la tarde.

La agenda del papa León XIV en Argentina: una por una, todas sus actividades

León XIV estará en Argentina entre el 8 y el 11 de noviembre. 

León XIV en la Argentina: estiman que habrá 7 millones de peregrinos y se dispararon las búsquedas de alojamiento

El Papa León XIV saluda a los fieles desde el Papamóvil a su llegada al Estadio Centenario de Montevideo (Uruguay), donde preside una vigilia de oración.

El papa León XIV en el Estadio Centenario: unas 100.000 personas participan en la vigilia de oración

El momento fue incómodo.

Un expresidente de Uruguay explicó por qué quiso besar el anillo del Papa

León XIV en Uruguay. 
play

En Uruguay, León XIV llamó a ser "constructores de puentes" y destacó al mate como "signo de encuentro"

Rating Cero

El dato definitivo: la versión de Mauro Icardi que cambia todo

El dato inesperado que contradice la versión de Wanda Nara sobre el escándalo con Mauro Icardi: qué pasó

Thiago Medina generó preocupación, intentaron robarle el celular: qué hizo el influencer.

Intentaron robarle a Thiago Medina en plena calle y le lanzó una picante advertencia al delincuente

La Joaqui dijo presente en la 35° Marcha del Orgullo.

La Joaqui, en la Marcha del Orgullo: "Ojalá a la gente le diera tanto miedo tener un hijo golpeador como un hijo gay"

¡Todo mal! Qué le respondió La China Suárez a Wanda Nara

Wanda Nara destrozó a la China Suárez con durísimos insultos y la actriz le respondió: "Una mierd..."

 Francesca Icardi, una de las hijas de Wanda Nara y Mauro Icardi, le pidió ayuda a su madre.

Se filtraron los desesperados mensajes de la hija de Wanda Nara con una grave acusación contra Mauro Icardi: "Vení a buscarme"

Viola Davis interpretó a Donna Emmett, una abogada defensora que apareció en varios episodios de La Ley y el Orden: UVE entre 2003 y 2008.

Cuál es la serie en la que apareció Viola Davis antes de saltar a la fama con películas inolvidables

últimas noticias

Boca sumó un nuevo título.

Cómo quedó la tabla de títulos del fútbol argentino luego del campeonato de Boca

Hace 5 minutos
El campeonato de Boca desató varios memes en las redes sociales.

Boca se consagró campeón de la Tabla Anual: los mejores memes en redes sociales

Hace 18 minutos
León XIV será recibido por tres jinetes argentinos.

Bienvenido, León XIV: después de 39 años, un país y tres jinetes reciben a un Papa

Hace 32 minutos
El dato definitivo: la versión de Mauro Icardi que cambia todo

El dato inesperado que contradice la versión de Wanda Nara sobre el escándalo con Mauro Icardi: qué pasó

Hace 37 minutos
Boca se prepara para los próximos partidos.

Contra quién jugará Boca los octavos de final del Clausura tras ser campeón de la Tabla Anual

Hace 40 minutos