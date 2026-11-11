11 de noviembre de 2026 Inicio
En Vivo

Vacaciones en Argentina 2027: los destinos que podrían tener más lluvias por El Niño en el verano

Los puntos clave que deben considerar los viajeros para reorganizar sus visitas por el territorio nacional.

Por
El evento climático natural se hará presente en las vacaciones de los argentinos.

El evento climático natural se hará presente en las vacaciones de los argentinos.

El fenómeno de El Niño se encuentra plenamente instalado y mantendrá una marcada intensidad durante todo el verano. Esta anomalía en las temperaturas del océano Pacífico modificará la circulación del aire sobre Sudamérica, favoreciendo un volumen de precipitaciones por encima de la media histórica en la franja central y el noreste de la Argentina entre los meses de diciembre de 2026 y febrero de 2027, fechas donde millones de personas se van de vacaciones.

Este es el pueblo italiano que ofrece trabajo, alojamiento y comida.
Te puede interesar:

Casa y empleo con almuerzo: cuál es el pueblo italiano que ofrece facilidades para mudarse

Esta perspectiva climática demandará una planificación flexible para quienes proyecten viajar por el territorio nacional durante la temporada de verano. A continuación, el detalle de cuáles son las regiones que podrían registrar mayores inconvenientes en sus circuitos turísticos debido a la persistencia del agua.

Los destinos argentinos que podrían traer complicaciones por El Niño en las vacaciones 2026

La región del Litoral figura como la zona más comprometida por los desvíos positivos de lluvia durante toda la temporada. Las provincias de Misiones, Corrientes y Entre Ríos experimentarán precipitaciones intensas que dificultarán las actividades al aire libre. En puntos clave como Cataratas del Iguazú y los Esteros del Iberá, las contingencias meteorológicas obligarán a reorganizar los itinerarios de los visitantes debido a complicaciones en los accesos de tierra.

En los balnearios de la Costa Atlántica, la tendencia climática muestra un comportamiento diferenciado según el avance de los meses. Localidades balnearias desde el Partido de La Costa hasta Mar del Plata y Necochea registrarán un arranque estival con precipitaciones por encima de lo habitual en diciembre y enero, mientras que hacia el mes de febrero el mapa meteorológico tiende a normalizarse paulatinamente.

Por su parte, las sierras de Córdoba y la región de Cuyo tampoco quedarán exentas de la inestabilidad atmosférica durante la temporada. El incremento de las tormentas estacionales obligará a los veraneantes a tomar recaudos adicionales en los paseos serranos, las estadías en campings y las excursiones por caminos secundarios, donde las crecidas repentinas de los caudales pueden alterar la agenda planificada.

En el territorio de la Patagonia, el impacto del evento climático mostrará un contraste notorio entre sus franjas geográficas. Mientras que el sector norte y la costa este mantendrán marcas húmedas, los circuitos cordilleranos ubicados al oeste de la provincia de Santa Cruz registrarán precipitaciones por debajo de la media histórica, ofreciendo un escenario favorable para la realización de caminatas en la montaña.

Por último, la continuidad de las precipitaciones sobre la cuenca del Plata mantendrá bajo observación el nivel de los ríos Paraná y Uruguay. Si la acumulación de agua satura los suelos, una mayor cantidad de caudal escurrirá hacia los cauces principales, obligando a monitorear la altura de las aguas para garantizar la seguridad en balnearios ribereños y la navegación deportiva.

TEMAS RELACIONADOS

Noticias relacionadas

El Papa León XIV durante su visita a Paysandú, en Uruguay.

León XIV en Buenos Aires: la visita del líder de la Iglesia Católica dejará más de u$s 88 millones y más de 1,2 millones de feligreses

Orés está ubicado en la comarca de Cinco Villas, en Zaragoza, y busca sumar nuevos habitantes para impulsar la vida de la localidad.

Este pueblo de España tiene menos de 100 habitantes y busca familias que quieran mudarse: qué ofrece

Este es el pueblo de Aragón que busca nuevos habitantes.

Este es el pueblo de Aragón que busca habitantes para repoblarse

Una propuesta que combina cocina de barrio, bebidas con soda y una mirada contemporánea.

La cultura de la soda porteña se reinventa entre platitos y tragos

Una carta que cruza sabores internacionales con recetas propias.

La hamburguesería de Palermo que creó una burger inspirada en la clásica pizza neoyorquina

Un sencillo paso previo al uso de la freidora de aire puede marcar la diferencia en la textura de las papas.

Cual es el mejor truco para que las papas fritas te queden perfectas en la freidora de aire Como hacer las papas fritas perfectas en la freidora de aire

Rating Cero

El percusionista despidió a Marcos Camino con fotos personales inéditas y un profundo agradecimiento.

La despedida del percusionista de Los Palmeras a Marcos Camino: "Dejaste una huella imborrable"

La señal televisiva tuvo un buen desempeño con su audiencia.

El batacazo de Telefe en medio de la visita del papa León XIV a la Argentina

El hecho ocurrió en Cafè didees, el magazine matinal de la televisión española. 

Terror en vivo: un grupo de encapuchados se metieron a un programa y cortaron la señal

Un reconocido actor de Disney falleció en los últimos días.

Luto en Disney: murió un famoso actor tras luchar contra un cáncer de pulmón

El Papa emocionó a todos en Luján: Pía Shaw lloró al aire.

Pía Shaw se quebró al aire después de ver pasar a León XIV en el papamóvil

Keach se mantuvo activo hasta los últimos años.

De qué murió Stacy Keach, actor de Prision Break

últimas noticias

El percusionista despidió a Marcos Camino con fotos personales inéditas y un profundo agradecimiento.

La despedida del percusionista de Los Palmeras a Marcos Camino: "Dejaste una huella imborrable"

Hace 6 minutos
El papa León XIV se despidió de la Argentina.

La emotiva despedida de León XIV tras su visita a la Argentina: "Este país ahora tiene dos papas"

Hace 9 minutos
Se lo cruzó en un semáforo y pudo quedarse con un regalo.

Un fanático se cruzó a Messi, le hizo un pedido especial y su gesto lo sorprendió por completo

Hace 11 minutos
El riesgo país se mantiene en torno a los 850 puntos. 

El riesgo país encontró su nuevo piso: se mantiene arriba de los 850 puntos

Hace 13 minutos
El dólar se ubica arriba de los $1.500. 

En el primer día hábil de la semana, el dólar se ubica en $1.570

Hace 14 minutos