Vacaciones en Argentina 2027: los destinos que podrían tener más lluvias por El Niño en el verano Los puntos clave que deben considerar los viajeros para reorganizar sus visitas por el territorio nacional. Por Agregar C5N en









El evento climático natural se hará presente en las vacaciones de los argentinos.

El fenómeno de El Niño se encuentra plenamente instalado y mantendrá una marcada intensidad durante todo el verano. Esta anomalía en las temperaturas del océano Pacífico modificará la circulación del aire sobre Sudamérica, favoreciendo un volumen de precipitaciones por encima de la media histórica en la franja central y el noreste de la Argentina entre los meses de diciembre de 2026 y febrero de 2027, fechas donde millones de personas se van de vacaciones.

Imagen creada con IA Grok. Esta perspectiva climática demandará una planificación flexible para quienes proyecten viajar por el territorio nacional durante la temporada de verano. A continuación, el detalle de cuáles son las regiones que podrían registrar mayores inconvenientes en sus circuitos turísticos debido a la persistencia del agua.

Los destinos argentinos que podrían traer complicaciones por El Niño en las vacaciones 2026 La región del Litoral figura como la zona más comprometida por los desvíos positivos de lluvia durante toda la temporada. Las provincias de Misiones, Corrientes y Entre Ríos experimentarán precipitaciones intensas que dificultarán las actividades al aire libre. En puntos clave como Cataratas del Iguazú y los Esteros del Iberá, las contingencias meteorológicas obligarán a reorganizar los itinerarios de los visitantes debido a complicaciones en los accesos de tierra.

En los balnearios de la Costa Atlántica, la tendencia climática muestra un comportamiento diferenciado según el avance de los meses. Localidades balnearias desde el Partido de La Costa hasta Mar del Plata y Necochea registrarán un arranque estival con precipitaciones por encima de lo habitual en diciembre y enero, mientras que hacia el mes de febrero el mapa meteorológico tiende a normalizarse paulatinamente.

CHRISTIAN RIZZI. AFP Por su parte, las sierras de Córdoba y la región de Cuyo tampoco quedarán exentas de la inestabilidad atmosférica durante la temporada. El incremento de las tormentas estacionales obligará a los veraneantes a tomar recaudos adicionales en los paseos serranos, las estadías en campings y las excursiones por caminos secundarios, donde las crecidas repentinas de los caudales pueden alterar la agenda planificada.

En el territorio de la Patagonia, el impacto del evento climático mostrará un contraste notorio entre sus franjas geográficas. Mientras que el sector norte y la costa este mantendrán marcas húmedas, los circuitos cordilleranos ubicados al oeste de la provincia de Santa Cruz registrarán precipitaciones por debajo de la media histórica, ofreciendo un escenario favorable para la realización de caminatas en la montaña. Por último, la continuidad de las precipitaciones sobre la cuenca del Plata mantendrá bajo observación el nivel de los ríos Paraná y Uruguay. Si la acumulación de agua satura los suelos, una mayor cantidad de caudal escurrirá hacia los cauces principales, obligando a monitorear la altura de las aguas para garantizar la seguridad en balnearios ribereños y la navegación deportiva.