El tren Mitre vuelve a circular con normalidad: ya llega hasta Retiro tras las obras de señalamiento

Después de dos meses, se normaliza el servicio de los ramales Tigre, José León Suárez y Bartolomé Mitre volverán a la terminal ferroviaria.

Con el avance de los trabajos se estima que el tiempo deviaje entre Retiro y Tigre podría reducirse en unos 10 minutos amediados de este año.

Con el avance de los trabajos se estima que el tiempo de viaje entre Retiro y Tigre podría reducirse en unos 10 minutos a mediados de este año.

A partir de este jueves 12 de marzo, el servicio del Tren Mitre de los ramales Tigre, José León Suárez y Bartolomé Mitre volverá a llegar a la estación Retiro, luego de que finalizaran las pruebas operativas del renovado sistema de señalización.

Algunas líneas de colectivo de la Ciudad de Buenos Aires se verán afectadas por cortes de calles.
El restablecimiento del servicio se produce tras dos meses de una serie de ensayos técnicos que se realizaron con formaciones sin pasajeros y que, según informó Trenes Argentinos. Las pruebas permitieron comprobar el correcto funcionamiento del nuevo sistema y garantizar las condiciones de circulación en el ingreso a la terminal.

La modernización del sistema de señalamiento en el ingreso a Retiro se enmarca en el plan de acción de la Emergencia Ferroviaria. Esta actualización representa una intervención que busca mejorar las condiciones de seguridad operacional, un aspecto que había sido resaltado por la propia empresa.

Según se detalló, los trabajos incluyeron el reemplazo de 120 kilómetros de cables, la instalación de nuevas señales y semáforos y el reemplazo del antiguo sistema de señalamiento, que tenía más de 100 años de antigüedad, por equipamiento moderno.

Trenes Argentinos

Durante los dos meses que llevaron los trabajos, también se renovaron 7,7 kilómetros de vías del ramal Tigre, lo que elevó a 29 kilómetros el total de traza ferroviaria modernizada entre Empalme Maldonado y Tigre. Al mismo tiempo, se adecuaron 13 cuadros de estación, se renovaron 16 pasos a nivel y 12 puentes.

Continúan los trabajos de renovación en el Tren Mitre

Según informaron desde Trenes Argentinos, las obras de renovación de vías en el ramal Tigre continuarán durante el horario nocturno para minimizar el impacto en el servicio.

Con el avance de los trabajos, se estima que el tiempo de viaje entre Retiro y Tigre podría reducirse en unos 10 minutos a mediados de este año y en otros siete minutos hacia fines de 2026. La actualización del sistema de señalamiento permitirá mejorar los estándares de frecuencia y velocidad en todos los ramales”, indicaron.

Esta medida de modernización de obras se lleva a cabo debido al decreto emitido en junio de 2024, cuando ya se había establecido un lapso inicial de 24 meses y cuya expiración estaba programada para mediados de este año.

