El petróleo vuelve a subir en medio de la guerra en Medio Oriente y las bolsas siguen retrocediendo Los principales indicadores del mundo se mueven a la baja mientras continúan los bombardeos. Desde la Agencia Internacional de Energía (AIE) advirtieron que se trata de la mayor interrupción del suministro de crudo de la historia moderna.







Los bombardeos en Medio Oriente impulsan el precio del barril de petróleo.

El precio del petróleo vuelve a escalar este jueves en los mercados internacionales en medio de la guerra en Medio Oriente y se mueve nuevamente en torno a los u$s100 el barril. Desde la Agencia Internacional de Energía (AIE) advirtieron que se trata de la mayor interrupción del suministro de la historia moderna.

Durante la noche, el crudo europeo Brent llegó incluso a superar los u$s100 y luego recortó parcialmente el avance para ubicarse en un preocupante nivel cercano a los u$s97. Mientras tanto, el WTI de EEUU sube 4,6% hasta los u$s91,30.

La suba se produce a pesar de que Estados Unidos anunció la liberación de 172 millones de barriles de su reserva estratégica, en un intento por estabilizar la oferta global de crudo, luego de que los ataques a dos buques frente a las costas de Irak llevaran a las terminales petroleras del país a suspender sus operaciones.

La decisión forma parte de un esfuerzo coordinado entre los países miembros de la AIE, que resolvieron liberar en conjunto hasta 400 millones de barriles para compensar posibles interrupciones en el suministro global, particularmente ante el cierre efectivo del estrecho de Ormuz, uno de los principales corredores energéticos del mundo.

Las bolsas del mundo, a la baja Las principales bolsas de Asia registraron caídas este jueves. El principal índice tokiota, el Nikkei, retrocedió 1,04% y rompió la tendencia alcista de los últimos dos días. En Seúl, el referencial Kospi bajó un 0,48%, y el índice hongkonés, el Hang Seng, perdió un 0,7%. En China continental, el índice de referencia de Shanghái perdió un 0,1%.

En Europa, el Ibex 35 comenzó la sesión de este jueves con un retroceso del 0,34%, en una apertura marcada por los precios del petróleo y la evolución del conflicto en Oriente Próximo. En tanto, los principales índices de Wall Street bajan en la preapertura de este jueves. El índice que agrupa a las empresas más importantes de la bolsa de Nueva York, el S&P 500, cae 0,53%, mientras que el Nasdaq Composite, dedicado al sector tecnológico, retrocede 0,47%. Por su parte, el índice industrial Dow Jones se mueve 0,64% a la baja.