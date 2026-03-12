Polémica por el vuelo en jet privado de Adorni a Uruguay: contradicciones por el costo y sobre quién pagó el viaje

El periodista de la TV Pública y amigo del jefe de Gabinete, Marcelo Grandio, trató de defender al jefe de Gabinete, pero en entrevistas radiales ofreció explicaciones que no coinciden entre sí sobre cómo fueron los hechos.

Polémico vuelo en jet privado de Adorni a Punta del Este: contradicciones por el costo y sobre quién pagó el viaje

El viaje que realizó el jefe de Gabinete Manuel Adorni a Punta del Este en febrero sumó un nuevo capítulo de polémica luego de que el periodista Marcelo Grandio , amigo personal del funcionario y uno de los pasajeros del vuelo, se contradijera con respecto a quién pagó los pasajes.

El traslado se realizó entre el 12 y el 17 de febrero a bordo de un Honda Jet matrícula LV-HWA , operado por la empresa Alpha Centauri , una firma que ofrece servicios de taxi aéreo. En el avión viajaron Adorni, su pareja Bettina Angeletti , dos familiares y Grandio.

Según trascendió, este tipo de vuelos privados tiene un costo aproximado de 5.800 dólares por tramo, aunque el propio Grandio sostuvo que el precio del viaje fue menor porque la empresa comercializa el regreso del avión para abaratar el costo total.

De acuerdo con su explicación, el traslado habría costado 3.600 dólares en total , monto que, según la versión que dio a Duro de Domar, fue pagado por el funcionario en su totalidad. Con ese cálculo, el funcionario habría desembolsado no menos de 5.094.000 pesos, una cifra significativa si se la compara con su salario mensual, estimado en unos 3,5 millones de pesos.

“El vuelo lo pagó Manu. ¿Por qué? Él me lo pagó a mí” , afirmó el periodista deportivo en comunicación con Pablo Duggan en C5N. Sin embargo, pocas horas después ofreció una explicación diferente en una entrevista con Urbana Play, donde sostuvo que él mismo habría pagado su asiento.

Grandio contó que con Adorni son amigos hace 10 años y que realizó viajes similares en distintas oportunidades. En sus declaraciones defendió el viaje y aseguró que se trata de un servicio de bajo costo dentro del mercado de vuelos privados.

“Es el avión privado más barato que hay. Es una compañía que hace taxi avión”, indicó. También cuestionó las críticas al jefe de Gabinete y reclamó que lo dejen tranquilo. “Déjenlo en paz a Manu. No ser político y estar en esto es muy difícil. Es un tipazo. Es una pavada increíble. No es la primera vez que viajamos juntos”,

El periodista, que trabaja en la TV Pública y en el streaming del medio estatal desde el cambio de gestión, también sostuvo que no cobra un sueldo del canal porque su programa era una coproducción con una productora privada. Es decir, su suelo lo paga la productora.

“Le estoy haciendo un favor a la Argentina. Estoy yendo a laburar gratis”, afirmó. En ese marco, aseguró que incluso evalúa dejar de participar en el canal estatal tras la repercusión del caso. “No sé si voy a ir más a la TV Pública. La verdad que no me interesa. Es un país lamentable... estar fijándose si viajé con un amigo en un avión privado cuando se robaron un país...”, lamentó.

"No tengo necesidad de exponerme. Para el colmo que hago un favor... Estamos soportando todos los argentinos un edificio que gasta 5 millones de dólares por mes”, completó .