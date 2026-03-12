Cerró una importante línea de colectivo del AMBA: cuál reemplazará su recorrido La empresa dejó de operar en medio de un conflicto salarial con sus empleados y las autoridades nacionales buscan una salida para cubrir el mapa que realizaba el transporte. Por + Seguir en







Cerró la línea de colectivo 148. Redes sociales

La histórica línea de colectivos 148, perteneciente a El Nuevo Halcón S. A., dejó de operar luego de varios meses de complicaciones financieras con sus empleados, a los cuales les deben más de un mes de sueldo. Por este motivo, las autoridades nacionales buscan una salida para cubrir el recorrido que realizaba.

La empresa mantenía una situación financiera complicada desde antes de fin de año y, poco a poco, se fue regularizando. Sin embargo, desde enero no cobran el sueldo completo ni tampoco aguinaldo y vacaciones. Los paros al inicio de cada mes se hicieron habituales hasta el cierre definitivo.

Desde Secretaría de Transporte de la Nación ya se analiza un esquema para poder distribuir los recorridos que hacía la línea en ese sector y buscan que se reemplacen.

El Diario Sur confirmó que el Grupo DOTA presentó una propuesta ante la Secretaría de Transporte para hacerse cargo del servicio y la iniciativa contempla que la empresa opere los ramales que llegan hasta San Francisco Solano y Expreso Quilmes, los que tienen destino a Florencio Varela.

Si se llega a concretar esa posibilidad, cerca de 380 trabajadores podrían conservar sus puestos de trabajo, aunque todo quedará sujeto al pago de la deuda que tiene la empresa.