En medio de rumores de ruptura, el influencer Oky confirmó su separación con la influencer Vicky Balena luego de dejarse de seguir en redes sociales. “Me bloqueó de todos lados y no me puedo hacer el boludo porque se dieron cuenta”, contó en un stream.
“Yo no la dejé y ella no me dejó oficialmente. O sea, sí me dijo que no la vea nunca más y que me olvide de ella, pero no me creo nada de que hayamos cortado”, indicó a sus seguidores antes las constantes preguntas en el chat.
Fue entonces que detalló: “Yo estoy seguro de que yo no hice nada malo. Fui a Black Cream porque me contrataron y tenía que streamear y ni bien me dijeron que ya podía cortar. Corté y me volví a mi casa. O sea, yo no hice nada malo. Así que así que bueno, nada, espero que nada”.
Sin embargo, aclaró: “No hay tiempo para llorar, no hay tiempo para detenerse. Hay que seguir como se pueda y como sea. Es así, gente. Lamentablemente, no me puedo dar el lujo de ponerme triste por nada, boludo. Es así, ¿viste? Tengo que estar ahí a pleno y bueno”.
Los influencers están juntos desde enero del 2026 y Oky llegó a decir que estar con Vicky le hacía muy bien y que se sentía mejor desde que estaba con ella. Pero todo habría terminado.