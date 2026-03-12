IR A
Se separó una reconocida pareja de famosos influencers: "Me bloqueó de todos lados"

El streamer enfrentó los rumores y dio detalles sobre la situación actual: “No puedo hacerme el boludo con eso porque se dieron cuenta”.

Oky y Vicky Balena se separaron.

En medio de rumores de ruptura, el influencer Oky confirmó su separación con la influencer Vicky Balena luego de dejarse de seguir en redes sociales. “Me bloqueó de todos lados y no me puedo hacer el boludo porque se dieron cuenta”, contó en un stream.

“Yo no la dejé y ella no me dejó oficialmente. O sea, sí me dijo que no la vea nunca más y que me olvide de ella, pero no me creo nada de que hayamos cortado”, indicó a sus seguidores antes las constantes preguntas en el chat.

Fue entonces que detalló: “Yo estoy seguro de que yo no hice nada malo. Fui a Black Cream porque me contrataron y tenía que streamear y ni bien me dijeron que ya podía cortar. Corté y me volví a mi casa. O sea, yo no hice nada malo. Así que así que bueno, nada, espero que nada”.

Sin embargo, aclaró: “No hay tiempo para llorar, no hay tiempo para detenerse. Hay que seguir como se pueda y como sea. Es así, gente. Lamentablemente, no me puedo dar el lujo de ponerme triste por nada, boludo. Es así, ¿viste? Tengo que estar ahí a pleno y bueno”.

Los influencers están juntos desde enero del 2026 y Oky llegó a decir que estar con Vicky le hacía muy bien y que se sentía mejor desde que estaba con ella. Pero todo habría terminado.

