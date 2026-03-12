Macabra sorpresa: robaron una ambulancia, pero tuvieron que abandonarla luego de lo que descubrieron adentro

Un insólito robo ocurrió en la localidad de Berisso: unos ladrones robaron una ambulancia, descubrieron que dentro trasladaba un cuerpo de una persona fallecida y la abandonaron a unas cuadras. La historia se viralizó en redes sociales. Según informó el medio 0221.com, el dueño de la funeraria Mariano Flammini salió a aclarar varias de las versiones que circulaban en redes y medios.
El robo de la ambulancia ocurrió cerca de las 5 de la mañana, cuando unos ladrones interceptaron a una ambulancia contratada por la empresa para trasladar un cadáver hacia una casa velatoria.
El dueño contó que tanto el conductor como el acompañante de la ambulancia, descendieron pasadas las 4:30 de la mañana para ingresar el ataúd dentro de la sala velatoria cuando fueron sorprendidos por dos delincuentes.
Sin mediar palabra, los ladrones se llevaron el vehículo y escaparon del lugar. Sin embargo, antes de que la casa velatoria pudiera hacer la denuncia por robo, a los 20 minutos encontraron la ambulancia a pocas cuadras de donde ocurrió el robo.
Por último, el dueño aseguró que el cuerpo estaba bien y que "no solamente robaron una camioneta, esto afecta también a tienen un dolor grande por el fallecimiento de un familiar", remarcó para 0221.com.