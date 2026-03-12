12 de marzo de 2026 Inicio
Avanza la fiebre chikungunya en el Norte: confirman el primer caso en Jujuy

La Dirección Provincial de Epidemiología informó que se trata de un hombre de 80 años, cuyos síntomas comenzaron el 6 de marzo. Se realizan operativos de fumigación de mosquitos y seguimiento de contactos del paciente.

La prevención del chikungunya implica evitar la proliferación del mosquito Aedes aegypti.

La fiebre chikungunya, enfermedad viral transmitida por el mosquito Aedes aegypti, avanza en el territorio y esta semana se confirmó el primer caso en Jujuy: se trata de una persona de 80 años.

La Dirección Provincial de Epidemiología informó que los síntomas del paciente comenzaron el 6 de marzo, cuando presentó dolor en las articulaciones, dolor muscular y dolor abdominal.

El Ministerio de Salud de la provincia detectó el virus en la localidad de Aguas Calientes. La persona de 80 años está clínicamente estable aunque sigue en vigilancia sanitaria y epidemiológica, bajo tratamiento ambulatorio.

En el marco de los resultados positivos de chikungunya, una persona de 73 años que reside en el mismo hogar tuvo que ser monitoreada en caso de presentar síntomas.

El dengue se transmite a las personas por medio de las picaduras de mosquitos de la especie Aedes Aegypti infectados
El mosquito Aedes aegypti, transmisor del chikungunya.

Tras los posibles contagios, los equipos sanitarios de Atención Primaria de Salud comenzaron un operativo en el área donde desde el paciente, que incluyó un control de cuatro manzanas e inspeccionaron doce viviendas.

Algunas de las tareas para la detección temprana del mosquito fueron: fumigación intradomiciliaria, búsqueda activa de personas con síntomas, seguimiento clínico de contactos y refuerzo del control focal con eliminación de recipientes que acumulen agua.

"El mosquito puede completar su ciclo de vida, desde el huevo hasta el adulto, en 7 a 10 días; los mosquitos adultos generalmente viven de 4 a 6 semanas", indicó la Organización Panamericana de la Salud (OPS).

Por su parte, la Organización Mundial de la Salud (OMS) destacó que "los mosquitos pican principalmente de día y depositan huevos en los recipientes y cavidades donde hay agua estancada".

Se registraron 150 casos de chikungunya en Salta

El norte de Salta encabeza la lista de regiones con más casos de chikungunya, según datos difundidos por el Ministerio de Salud de la provincia. Salvador Mazza aparece como el municipio más afectado.

Federico Mangione, ministro de Salud Pública de Salta confirmó el aumento de casos en la provincia. "Yo lo advertí hace varios días atrás. Dije que esperemos a después del Carnaval, y dicho y hecho: terminó el Carnaval y ya tenemos más de 150 personas", explicó.

Además, señaló que el principal problema es la falta de prevención: "Conciencia social le estoy pidiendo a la gente. Está bien que nos divirtamos, pero nadie se está cuidando".

Ante ese escenario, se realizó un operativo binacional entre Salta y Tarija, que incluyó acciones como inspección en sectores críticos, mapeo de criaderos, aplicación de insecticidas y capacitaciones. La jefa de Epidemiología del SEDES Tarija, Claudia Montegro sostuvo: "La situación epidemiológica requiere una respuesta articulada, ya que se trata de una región con circulación constante de personas".

Qué es el chikungunya: sus síntomas y cómo prevenirlo

La fiebre chikungunya es una enfermedad viral transmitida por la picadura de mosquitos infectados. Los síntomas comienzan generalmente de 3 a 7 días después de la picadura del mosquito con la aparición repentina de fiebre, a menudo acompañada de dolor en las articulaciones, mientras que también pueden presentarse dolor muscular y de cabeza, náuseas, fatiga y erupción cutánea.

Ante la presencia de cualquiera de estos síntomas es muy importante realizar una consulta médica de manera temprana, no automedicarse y tomar medidas para evitar la picadura de mosquitos y de este modo impedir que sigan transmitiendo el virus.

La transmisión comienza cuando una hembra de Aedes aegypti o Aedes albopictus pica a una persona infectada y luego a una persona sana. El contagio entre humanos no sucede por contacto directo sino a través de la picadura. Por ello la medida más importante de prevención de dengue y chikungunya es la eliminación de todos los criaderos de mosquitos, es decir, de todos los recipientes que contengan agua, tanto en el interior de las viviendas como en sus alrededores.

Para evitar la picadura del mosquito se recomienda utilizar repelente, usar ropa de manga larga y colores claros, así como también disponer mosquiteros en puertas y ventanas y usar repelentes ambientales como tabletas, aerosoles (interior) o espirales (exterior). Para proteger a los bebés se deben colocar redes o tules sobre cunas y cochecitos.

