La impresionante transformación de Ángela Torres: cambió su look definitivamente La cantante dejó atrás el pelo colorado para sumergirse en una era más natural y descontracturada.







El cambio de look de Ángela Torres que fascinó a sus fans. Instagram @angelatorres

Ángela Torres sorprendió a sus seguidores al mostrarse con un look renovado, dejando atrás las extensiones largas y apostando por un pelo más natural.

El cambio de imagen se dio en un momento clave de su carrera, a pocos días de su presentación en el Lollapalooza Argentina 2026.

En una reciente entrevista televisiva, la artista habló con sinceridad sobre el vínculo "delicado" que mantiene con sus padres, Gloria Carrá y Marcelo Torres.

Durante esa charla, también reveló que se fue a vivir sola a los 17 años y lanzó una frase que resonó fuerte: "Necesito unos diez años de terapia para sanar un par de cositas". Ángela Torres atraviesa un momento de fuerte movimiento en su carrera artística y también en su vida personal. A pocos días de presentarse en el Lollapalooza Argentina 2026 y tras haber colmado por primera vez el Teatro Gran Rex para presentar su disco solista, la actriz y cantante sorprendió a sus seguidores con un cambio de imagen que rápidamente generó repercusión en redes sociales.

La artista compartió en su cuenta de TikTok un video al ritmo de la canción Domingo familiar, de Jowell & Randy junto a Rawayana. Sin embargo, más allá de la elección musical, lo que captó la atención fue su nuevo look. Torres dejó atrás la estética que había adoptado durante la promoción de su álbum, marcada por un cabello cobrizo, largo y con extensiones de gran volumen, y apareció con el pelo notablemente más corto y con un estilo mucho más natural.

angela torres (5) ángela torres cambio de look TikTok @aangelatorres El contraste con su imagen reciente fue evidente: la intérprete prescindió de las extensiones que habían sido parte de sus últimas presentaciones en vivo y optó por un largo más simple y despojado. La reacción de sus fanáticos no tardó en llegar. En distintas plataformas, los comentarios celebraron la frescura de su nueva apariencia y muchos seguidores incluso pidieron que mantenga este estilo.

"Dios, aléjenle las extensiones a Angelita. Qué hermosa se ve así", escribió una usuaria, reflejando un sentimiento que se repitió entre quienes destacaron su versión más minimalista. Otros usuarios sugirieron que podría usar extensiones más cortas para conservar volumen, aunque la mayoría apoyó la decisión de apostar por un largo natural. Así, la cantante se prepara para ser parte del line up del Lollapalooza Argentina 2026, donde se presentará el sábado 14 de marzo en el Hipódromo de San Isidro bajo el lema "Tu favorita", sumándose a uno de los eventos musicales más convocantes del año.

"Necesito 10 años de terapia": la fuerte revelación de Ángela Torres En paralelo a este presente artístico, Ángela Torres también dejó al descubierto aspectos íntimos de su historia personal durante su participación en el programa PH: Podemos Hablar. Invitada al ciclo conducido por Andy Kusnetzoff, la cantante habló con franqueza sobre el vínculo complejo que mantiene con sus padres, Gloria Carrá y Marcelo Torres.

angela torres (1) ángela torres gloria carrá Ángela Torres junto a su madre, Gloria Carrá. "Tuve una familia muy poco hegemónica. No tengo tanto esa conexión con la familia, me cuesta un poquito", explicó la artista al recordar su infancia dentro de un entorno de artistas que, según sus propias palabras, era "un bardo". La cantante también contó que comenzó a trabajar desde muy chica y que a los 17 años decidió irse de su casa para vivir sola, impulsada por el deseo de construir su propia independencia en medio de las tensiones familiares. Sobre su padre, lo definió como "un aventurero de la vida" y hasta lo describió como "un hippie", mientras que respecto de su madre reconoció que el vínculo "siempre fue un poco difícil", aunque con el tiempo lograron acercarse. La frase que más resonó llegó casi al final de su relato: "Obviamente que a mis viejos los amo, pero necesito unos diez añitos de terapia para sanar un par de cositas", remarcó. angela torres Ángela Torres junto a su padre, Marcelo Torres