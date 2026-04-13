El "Rey de la Salada" fue liberado por falta de mérito en la causa por lavado de activos

La Justicia descartó una asociación ilícita y lavado de dinero en la feria La Salada de Lomas de Zamora. El empresario denunció irregularidades en el proceso judicial y afirmó que en "la Argentina es todo un quilombo, todo una mentira".

Castillo fue procesado por lavado de dinero, evasión fiscal, asociación ilícita y violación de la ley de marcas, además de recibir un embargo de 750 millones de pesos.

Luego de permanecer casi un año detenido con prisión domiciliaria, la Justicia ordenó la liberación de Jorge Castillo, el " Rey de la Salada " , por falta de mérito en la mega causa por lavado de activos en la feria La Salada de Lomas de Zamora y presunta asociación ilícita. El empresario denunció irregularidades en el proceso judicial y afirmó que en "la Argentina es todo un quilombo, todo una mentira".

Los jueces de la Sala III de la Cámara Federal de La Plata dictaron falta de mérito tanto para Castillo como para los otros imputados en la mega causa por lavado de activos y asociación ilícita en la feria de La Salada de Lomas. Según el informe judicial, la investigación no pudo demostrar “ la existencia de alguna maniobra que permita demostrar, al menos en este estado embrionario del proceso, un supuesto de lavado de activos siquiera indiciariamente”.

Asimismo, en la investigación consta que no se ha podido recavar evidencia sobre el supuesto origen de dinero ilícito como así tampoco la existencia de una asociación fraudulenta para lavar dinero. En ese sentido, la Justicia señaló que las afirmaciones de la fiscalía fueron “genéricas y vagas” , por lo que “ no resultan suficientes , ni siquiera con el grado de convicción exigido para esta etapa del proceso”.

En una dura observación, la Cámara señaló que la fiscalía “se limitó a describir operaciones comerciales y transacciones de compraventa de bienes muebles e inmuebles de manera genérica ”. Por lo tanto, se dictaminó la inmediata liberación del acusado así como la recuperación de los bienes que le habían incautado . La causa continuará su curso con la recolección de pruebas que permitan validar la hipótesis de que hubo un delito pero sin la detención de Castillo.

Además del empresario, resultaron beneficiados con el fallo el resto de los imputados en la mega causa: Natalia Paola Luengo, Manuel Jorge Castillo (esposa e hijo de Castillo), Antonio Corrillo Torrez, Aldo Enrique Presa, César Francisco Antequera, Alan Emmanuel Antequera, Lucas Gonzalo Antequera, Carlos Guillermo Carrión, Hugo Nicolás Picca, Paula Raquel Corbo, Rubén Javier Arjovsky, Marcelo Jorge Fernández Zurdo y David Alberto Heinze.

Qué dijo el "Rey de la Salada"

En una entrevista a un medio colega, Castillo festejó su liberación pero también arremetió contra la justicia tras señalar irregularidades en el proceso judicial. “Acá estamos en la Argentina, un país que no tiene ley. Entonces, al no tener ley, no hay justicia y es todo un quilombo, es todo una mentira”, sostuvo.

En ese sentido, agregó que “la ley señala que un sujeto es inocente hasta que se demuestre lo contrario”. Y destacó que en su caso se revertió ese principio básico del derecho: “Yo soy culpable y yo tengo que demostrar que soy inocente. Me secuestraron un montón de vehículos, camiones que laburo, combi que muevo gente a sobra. Todo con procedencia de fondo”.

Asimismo, el Rey de la Salada insistió en que las acusaciones en su contra fueron infundadas y denunció que su detención se debió a una trama de “arreglos, coimas, robos y atropellos” de intereses políticos. “Me ponen en una asociación ilícita con administradores de Punta Mogotes. En el 17 me sacan por una jugada de los abogados de Punta Mogotes, Fiacchi y Terrarosa. Arreglan con (Cristian) Ritondo, Ritondo me pide la calle de la Salada en el 17”, explicó.

Por último, aclaró que si bien su apodo lo convierte en el soberano de la feria de La Salada, no es el único dueño y tampoco es el responsable de controlar los locales que son alquilados para luego vender mercadería de origen ilegal: “En La Salada somos miles los dueños. Yo soy el que pelea, el que defiende la actividad porque es legítima”.

Jorge Castillo

En mayo de 2025, el empresario fue detenido por su participación en un entramado financiero con sociedades fantasma, testaferros y operaciones ilegales en la feria La Salada, vinculado a evasión fiscal y lavado de activos. La investigación obligó al cierre temporal del paseo de compras, que luego reabrió con mayores controles, como la prohibición de pagos en efectivo.

Un mes después, Castillo fue procesado por lavado de dinero, evasión fiscal, asociación ilícita y violación de la ley de marcas, además de recibir un embargo de 750 millones de pesos.