Le otorgaron prisión domiciliaria a la suegra de Jorge Castillo, el Rey de la Salada

La mujer había sido detenida tras la imputación por lavado de dinero y otros delitos. La Justicia determinó que no podrá realizar transferencias, mientras que Migraciones le prohibió salir del país.

En el documento se solicitó dar intervención al titular de la Dirección de Control y Asistencia de Ejecución Penal, “con el objeto de llevar adelante la supervisión de la nombrada”.

Respecto de dónde va a cumplir el beneficio, detallaron que el titular de la alcaidía Madariaga de la Policía Federal deberá estar a cargo del traslado de la acusada hasta su domicilio, situado en la Ruta 92 km. 2,5, localidad bonaerense de Lujan.

A su vez, se hace saber a la Dirección Nacional de Migraciones que Arrieta tiene prohibición de salida del país, por lo que se retuvo el pasaporte.

Mansión del Rey de la Salada

Para continuar con dicho beneficio y no volver a prisión, la suegra de Castillo deberá cumplir ciertas medidas que, en caso de incumplimiento, se dejará sin efecto la morigeración.

Primero tendrá que hacer promesa de someterse al procedimiento y de no obstaculizar la investigación; retención de documentos de viaje y prohibición de salir sin autorización previa del ámbito territorial que se determine; no podrá administrar, asesorar o tener cualquier tipo de injerencia, directa o indirecta, en personas jurídicas, sociedades o empresas, incluyendo emprendimientos unipersonales; no tiene que mantener contacto, ya sea personal, telefónico o por medios electrónicos con coimputados en la causa o con personas vinculadas a las firmas investigadas.

A la lista también se suma la prohibición de ingresar o transferir fondos, activos o bienes a cuentas bancarias o plataformas digitales, ya sean propias o de terceros.

Detuvieron a Jorge Castillo, "El Rey de La Salada", por lavado de dinero y evasión

El empresario Jorge Castillo fue detenido por lavado de activo y evasión fiscal tras un amplio operativo policial donde se hicieron 60 allanamientos en distintas ferias de la Ciudad de Buenos Aires y el conurbano bonaerense.

El también conocido como El Rey de La Salada fue arrestado en su casa de Luján por la Policía Federal junto a su esposa e hijo en un mega operativo que fue ordenado por el juez Luis Armella y la fiscal Cecilia Incardona, que incluyó distintas ferias, oficinas, domicilios y depósitos tanto en en el barrio porteño de Flores como en la localidad bonaerense de Ingeniero Budge.

Se trata de una causa que se inició en 2023 por la Dirección General de Articulación Operacional e Investigaciones de la Superintendencia de Agencias Federales de la PFA, que logró identificar un entramado de 89 sociedades comerciales, más de 160 personas involucradas y múltiples maniobras de blanqueo de capitales.

Para el operativo, se contó con la presencia de 30 efectivos en el country Haras Argentino Farm Club en la localidad bonaerense de Luján. Armella también solicitó la detención de otras 20 personas, además de realizar allanamientos en otros lugares de venta, tales como El Olimpo y las galerías ubicadas en Flores.

Mega operativo por lavado de activos y evasión fiscal en La Salada

El mega operativo "no es para la demonización de la mercadería, sino contra aquellos quienes son los socios y propietarios que manejan las ferias", según detalló el periodista Diego Lewen en La Mañana por C5N.

Las medidas fueron impulsadas después de meses de vigilancia y análisis de movimientos patrimoniales que permitieron reconstruir la ruta del dinero desde las ferias hasta sociedades constituidas para aparentar operaciones lícitas.

Por otro lado, se registró que una empresa funcionaba como la estructura contable legalizada para el presunto blanqueo de las millonarias recaudaciones en efectivo provenientes del comercio informal.

“El operativo empezó a las cuatro de la mañana. Entraron como 40 patrullas. Viene muchísima gente del interior, los días de feria acá es un mundo de gente”, comentó una vecina de la feria.

En diciembre de 2019, Castillo había sido excarcelado por la Cámara Federal de La Plata en una causa por lavado de dinero y evasión, a raíz de los negocios de la feria de La Salada, una de las más grande de Latino América.