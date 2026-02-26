26 de febrero de 2026 Inicio
El repudio de la familia de Pablo Grillo a la represión policial: la carta tras un nuevo ataque a la prensa

Bajo el título "La historia se repite en el mismo escenario", los familiares del fotoperiodista repudiaron la agresión y posterior detención del camarógrafo Facundo Tedeschini en las inmediaciones del Congreso. "Es la misma violencia que hace casi un año, cambió para siempre la vida de nuestro hijo", manifestaron.

El fotoperiodista en la cobertura de una de las marchas contra el cierre de la agencia de noticias Télam.

Once meses después de la violenta represión en el Congreso, donde un gendarmen disparó un cartucho de gas lacrimógeno que impactó sobre la cabeza del fotoperiodista, Pablo Grillo ya se encuentra en su casa y su familia pide Justicia.

Tras ver las imágenes del arresto de Facundo Tedeschini, camarógrafo de A24 que cubría el arresto de manifestantes de Greenpeace que ingresaron al Congreso, publicaron una carta en repudio del accionar policial.

"Lo ocurrido hoy no puede ser leído como un hecho aislado o el simple exceso de un efectivo distraído. Cuando la agresión a la prensa se vuelve una constante en cada operativo, estamos ante un método", describieron.

En esa línea, aseguraron que "la falta de profesionalismo de las fuerzas de seguridad no es un accidente: es la herramienta necesaria para anular la mirada externa. Si un uniformado no es capaz de distinguir a un trabajador de prensa identificado de una amenaza, lo que hay es una decisión operativa de no distinguir".

"A Pablo lo atacaron mientras hacía su trabajo. Hoy, a Facundo le pasó lo mismo. ¿Cuántas lentes más tienen que romperse para que entiendan que el periodismo no es un enemigo?", sentenciaron.

A raíz de esto, Fabián, el padre de Pablo, habló con C5N "es muy triste que sigamos viviendo esto, no solo como familia de Pablo, es una agresión a toda la sociedad, nos están diciendo no tenemos derecho a ver lo que está ocurriendo".

Sobre los dichos de la presidenta del bloque de senadores de La Libertad Avanza, Patricia Bullrich, Grillo aseguró que "va a corregir la mentira con otra mentira, como lo hizo con Pablo".

Carta completa de la familia de Pablo Grillo

CARTA ABIERTA DE LA FAMILIA DE PABLO GRILLO: LA HISTORIA SE REPITE EN EL MISMO

ESCENARIO

A la opinión pública y a las autoridades responsables de nuestra seguridad: Como familia, hoy sentimos que el tiempo se detuvo. Ver las imágenes del camarógrafo de A24, Facundo Tedeschini, siendo golpeado, gaseado y esposado en las inmediaciones del Congreso, nos produjo un nudo en el estómago que conocemos muy bien. Es el mismo asfalto, es la misma plaza y es la misma violencia que, hace casi un año, cambió para siempre la vida de nuestro hijo y hermano, Pablo Grillo.

El "Método" por encima del error

Lo ocurrido hoy no puede ser leído como un hecho aislado o el simple "exceso" de un efectivo distraído. Cuando la agresión a la prensa se vuelve una constante en cada operativo, estamos ante un método. La falta de profesionalismo de las fuerzas de seguridad no es un accidente: es la herramienta necesaria para anular la mirada externa. Si un uniformado no es capaz de distinguir a un trabajador de prensa identificado de una amenaza, lo que hay es una decisión operativa de no distinguir.

Las cámaras no delinquen, revelan la verdad

A Pablo lo atacaron mientras hacía su trabajo. Hoy, a Facundo le pasó lo mismo. ¿Cuántas lentes más tienen que romperse para que entiendan que el periodismo no es un enemigo? La falta de formación y el desprecio por los protocolos mínimos de actuación demuestran que no se busca el orden, sino la impunidad de un operativo sin testigos. Un profesional de la seguridad debe ser el primero en garantizar la transparencia; cuando se dedica a perseguir cámaras, está incumpliendo su deber básico.

Exigimos Justicia y Respeto

No vamos a callarnos ante la repetición de esta historia. La democracia se debilita cada vez que una lente se apaga por la violencia de un Estado que debería protegerla. Exigimos justicia por lo que le pasó a Pablo, libertad para los trabajadores detenidos hoy y un compromiso real con la libertad de expresión.

El derecho a informar y ser informados es la base de nuestra sociedad. Sin cámaras que revelen la verdad, solo queda el silencio y la arbitrariedad.

Justicia y verdad por Pablo Grillo. Que no vuelva a pasar. Libertad de prensa siempre.

Familia Grillo

