Santa Fe: encontraron en Reconquista el cuerpo del empresario desaparecido

Marcelo Boschi había salido el martes durante la madrugada rumbo a Goya, Corrientes, y no se supo más nada de él. En las primeras instancias de investigación se descartó que tenga signos de violencia.

La familia de Marcelo Boschi reconoció el cuerpo del empresario desaparecido desde el martes.

Luego de dos días una intensa búsqueda, el empresario Marcelo Boschi, titular de la firma De Buena Madera, fue encontrado muerto en la zona ribereña conocida como Timbó Quemado, aguas abajo del Puerto Reconquista.

El hallazgo del hombre de 55 años se produjo a las 7 en la zona ribereña conocida como Timbó Quemado, aguas abajo del Puerto Reconquista. Prefectura Naval realizó la extracción del cuerpo bajo los protocolos judiciales y sus familiares confirmaron que se trataba de Boschi.

Horas más tarde, su lancha había sido encontrada sin tripulante a unos 10 kilómetros aguas arriba de Puerto Reconquista. Además, se informó que una cámara registró su paso al amanecer, alrededor de las 5.55, poco tiempo antes de que dejara de responder mensajes y llamadas.

El empresario había desaparecido el martes había partido en horas de la madrugada rumbo a Goya , Corrientes, pero no se supo nada más de él. Al momento de su desaparición llevaba puesto un chaleco salvavidas, un pantalón de jean y una remera.

Según consignó el medio local Reconquista Hoy, Boschi “tenía atada una soga y una bolsa donde se presume que podría haber contenido un elemento de peso, que podría ser arena ”. “Lo primero que hizo el fiscal apenas llegó al lugar fue descartar todo signo de violencia . El chaleco salvavidas con el cual la gente de la Guardería lo vio salir, estaba doblado y colocado en la lancha”, explicó el periodista Ignacio Manzur, en Mañanas Argentinas por C5N.

En esa línea, el comunicador relató que uno de sus amigos explicó que el empresario “planteaba a veces la posibilidad de terminar con su vida, por cuestiones familiares, pero después salía con algún chiste y cambiaba de tema”. “La teoría más fuerte por parte del fiscal es que se suicidó”, agregó.

Quién era Marcelo Boschi

Marcelo Boschi nació el 25 de junio 1970, y fue un reconocido carpintero de Reconquista y padre de tres hijos de 11, 13 y 15 años, estaba separado de la mamá de ellos desde hace algunos años.

Era el dueño de De Buena Madera, integró la Comisión Directiva de la Sociedad Rural de Reconquista, fue comisario general de la Expo Rural y también formó parte del Rotary Club.

La Sociedad Rural de Reconquista manifestó su “hondo pesar por el fallecimiento de Marcelo Boschi, quien fuera miembro de si Comisión Directiva durante muchos años”. Y concluyó: “Acompañamos a su familia y seres queridos en este doloroso momento, elevando una oración por su eterno descanso”.