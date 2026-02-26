26 de febrero de 2026 Inicio
Video: el momento del ataque de la Policía al camarógrafo de A24 en el Congreso

Oficiales de la Federal empujaron y tiraron al piso al hombre, quien trabajaba en la zona en la previa del debate en el Senado por la Ley de Glaciares. También le tiraron gas pimienta a periodistas de Crónica TV. Todos se encontraban en la zona delimitada por el Ministerio de Seguridad para la prensa.

El camarógrafo intentaba mostrar a activistas detenidos de Greenpeace.

Momentos de máxima tensión se vivieron desde temprano en las inmediaciones del Congreso, luego de que la Policía Federal agrediera y detuviera a Facundo Tedeschi, camarógrafo de A24. Tras momentos de tensión, el trabajador fue liberado.

El hombre y la cronista de turno se encontraban en el sector delimitado para que la prensa trabajara, pero un grupo de agentes rodeó al camarógrafo y lo empujó con tal fuerza que lo tiraron al suelo.

Agustina, la periodista que cubría desde el lugar, al mismo tiempo, narró en tiempo real lo que estaba ocurriendo: "No. Acaban de tirar a Facundo, mi camarógrafo, al piso. Nos acaban de tirar gas pimienta, nos pidieron que nos corriéramos de donde estábamos. Está lastimado Facundo".

Enseguida se la escucha a ella pedir: "Pará, estamos trabajando", a la vez que contaba que se lo querían llevar detenido. "Está lastimado... es prensa, le están pegando. Estábamos muy tranquilos. Le acaban de pegar, nos tiraron gas pimienta y nos corrieron de manera muy violenta".

Según informó Agustina, su compañero quedó detenido junto con los otros doce activistas de Greenpeace que también quedaron detenidos tras saltar las rejas del Congreso. "Es muy preocupante, nos pidieron que nos corriéramos, lo hicimos. Lo sacaron a palazos y entre varios se lo llevaron al estacionamiento del Congreso", lamentó.

El Chifla, camarógrafo de C5N, se solidarizó con sus colegas y sostuvo la cámara de Facundo ya que se lo llevaron sin sus elementos de trabajo.

