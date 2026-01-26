El ránking de los pasaportes más poderosos del mundo para 2026: en qué lugar quedó Argentina El índice internacional Henley Passport Index publicó su listado anual de documentos de viaje que permiten ingresar a una mayor cantidad de países sin necesidad de tramitar una visa. Por + Seguir en







El pasaporte argentino se ubica en su mejor lugar histórico en el ránking de los más poderosos. Redes Sociales

El índice internacional Henley Passport Index publicó su ranking anual de pasaportes "poderosos", es decir, los que permiten el ingreso a una mayor cantidad de países sin necesidad de tramitar una visa. En 2026, la lista volvió a ser encabezada por Singapur, por tercer año consecutivo, mientras que Argentina escaló un puesto respecto a 2025.

Los ciudadanos singapurenses pueden ingresar a 192 naciones con su pasaporte sin necesidad de solicitar visado. Los siguen de cerca Japón y Corea del Sur, empatados en el segundo puesto con 188. Terceros aparecen Dinamarca, Luxemburgo, España, Suecia y Suiza, con 186 destinos sin visa.

"En los últimos 20 años, la movilidad global se expandió significativamente, pero los beneficios se distribuyeron de manera desigual", expresó Christian H. Kaelin, presidente de Henley & Partners, en diálogo con la revista especializada Travel Leisure.

"Hoy en día, el privilegio del pasaporte juega un papel decisivo en la configuración de la oportunidad, la seguridad y la participación económica, con el aumento del acceso promedio enmascarando una realidad en la que las ventajas de la movilidad se concentran cada vez más entre las naciones económicamente más poderosas y políticamente estables del mundo", agregó.

Qué lugar ocupa Argentina en el ránking de pasaportes poderosos Argentina se ubica en el puesto 16 del listado, con un pasaporte que permite el ingreso a 169 países sin necesidad de tramitar una visa. Es la mejor posición histórica, que ya había alcanzado en 2024. En 2025, había caído al 17° lugar.

El punto más bajo se registró en 2010, cuando descendió hasta el puesto 26°. El top 10 de pasaportes más poderoso del mundo en 2026 Singapur Japón, Corea del Sur Dinamarca, Luxemburgo, España, Suecia, Suiza Austria, Bélgica, Finlandia, Francia, Alemania, Grecia, Irlanda, Italia, Países Bajos, Noruega Hungría, Portugal, Eslovaquia, Eslovenia, Emiratos Árabes Croacia, Chequia, Estonia, Malta, Nueva Zelanda, Polonia Australia, Letonia, Liechtenstein, Reino Unido Canadá, Islandia, Lituania Malasia Estados Unidos El último puesto fue nuevamente para Afganistán, con acceso sin visado a apenas 24 destinos.