27 de mayo de 2026 Inicio
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Crisis laboral: desde que Javier Milei asumió se perdieron casi 300 mil empleos formales

Según un informe del Área de Empleo, Distribución e Instituciones Laborales (EDIL) contabilizaron que la cifra interanual, respecto de febrero de 2025, representa una pérdida de 106 mil puestos de trabajo.

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Según un informe del Área de Empleo

Según un informe del Área de Empleo, Distribución e Instituciones Laborales (EDIL) contabilizaron que la cifra interanual, respecto de febrero de 2025 a 2026, representa una pérdida de 106 mil puestos de trabajo. 

Un nuevo estudio del Área de Empleo, Distribución e Instituciones Laborales (EDIL) junto a UBA Económicas reveló que desde que Javier Milei asumió se perdieron casi 300 mil puestos de trabajo. Mientras que la cifra interanual, desde febrero de 2025 a 2026, la cifra ronda en los 100 mil.

Javier Milei junto a Horacio Marín.
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Según detallaron, en el segundo mes de este año, aproximadamente 10 millones de personas eran trabajadores asalariados registrados en la seguridad social, de acuerdo a los datos desestacionalizados del Sistema Integrado Previsional Argentino (SIPA). Ello incluye al empleo asalariado en el sector privado, en el sector público y en casas particulares.

Gráfico asalariados 27-5-27
Asalariados registrados en el sector privado.

Asalariados registrados en el sector privado.

Luego de caídas consecutivas durante 9 meses, en febrero el empleo aumentó en 8 mil puestos de trabajo respecto del mes anterior. A pesar de ello, el empleo asalariado formal total en febrero de 2026 representaba una pérdida de 106 mil puestos de trabajo (-1%) respecto de febrero de 2025 y de 290 mil puestos de trabajo (-3,0%) respecto de noviembre de 2023.

El informe “Panorama del Empleo Asalariado Formal y de las Remuneraciones”, realizado por Área de Empleo, Distribución e Instituciones Laborales (EDIL), perteneciente al Instituto Interdisciplinario de Economía Política (IIEP) de la Facultad de Ciencias Económicas.

En esa línea remarcaron que arroja una pérdida de 206 mil puestos de trabajo asalariados formales del sector privado en comparación con noviembre de 2023. La perdida de empleo sigue siendo liderada por los sectores de Industria y Comercio desde septiembre de 2025.

Salario informe UBA 27-5-26
Salario mínimo, vital y móvil.

Salario mínimo, vital y móvil.

Ambas caídas acompañan la contracción del nivel de actividad sectorial, mientras que Minería experimentó una variación mensual positiva del empleo luego de 19 meses consecutivos de caída. Sin embargo, la comparación interanual sigue arrojando un saldo negativo a pesar del crecimiento del sector.

Construcción, que en diciembre de 2025 y enero de 2026 había registrado variaciones positivas luego de un período predominantemente de caídas entre mayo y noviembre de 2025, no registró cambios en el empleo en el mes de febrero.

Por último en relación con el salario, el informe señala que en diciembre de 2023 se inició un extenso proceso de merma del valor real del Salario Mínimo, Vital y Móvil, cuando se contrajo 15% de la mano de la aceleración inflacionaria, seguido por una caída aún mayor, del 17%, en enero de 2024. Esta tendencia se interrumpió momentáneamente en algunos meses posteriores cuando el incremento nominal acompañó o superó la inflación.

Informe completo

InformeEDIL-MAY2026

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