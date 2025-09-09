9 de septiembre de 2025 Inicio
Pasaportes defectuosos: qué hacer si tengo una falla y no puedo viajar

Luego de que el Gobierno confirme que hay partidas que tienen fallas y se debe iniciar un trámite en el Registro Nacional de las Personas (Renaper), hay soluciones inmediatas para quienes necesiten utilizarlo en las próximas horas.

Por
Pasaportes con fallas en Argentina.

El operativo se realizó este martes en la zona oeste de Córdoba capital.
Córdoba: investigan a un pastor evangélico por trata de personas y explotación

Sucede que los documentos emitidos en los últimos años, principalmente aquellos tramitados en el exterior, presentan fallas y pueden estar comprometidos. Los pasaportes impresos en Argentina con las mismas series también deben ser tenidos en cuenta.

Pasaportes
Estos defectos hacen imposible el viaje de los ciudadanos por el mundo.

El personal podrá determinar si el documento presenta alguna falla y ahí se realizará un nuevo pasaporte sin costo. Pero si hay un viaje de último momento, existe la posibilidad de solicitar un pasaporte de emergencia que habilite la salida del país sin problemas.

Para identificarlo, es necesario comprobar si el número de documento pertenece a los rangos de la serie AAL:

AAL314778 – AAL346228

AAL400000 – AAL607599

AAL616000 – AAL620088

Las autoridades recomiendan utilizar el DNI o pasaporte de otro país para evitar contratiempos, en caso de necesitarlo. Mientras que, el Renaper, junto con Migraciones y Cancillería, garantiza que los pasaportes defectuosos siguen siendo reconocidos como válidos.

