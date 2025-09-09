Pasaportes defectuosos: qué hacer si tengo una falla y no puedo viajar Luego de que el Gobierno confirme que hay partidas que tienen fallas y se debe iniciar un trámite en el Registro Nacional de las Personas (Renaper), hay soluciones inmediatas para quienes necesiten utilizarlo en las próximas horas. Por







Pasaportes con fallas en Argentina.

Tras la detección de fallas en la tinta de seguridad de miles de pasaportes argentinos, los pasajeros que viajan en las próximas horas o semanas, solicitaron respuestas inmediatas para no tener inconvenientes. Por eso mismo, se informó qué hacer en estos casos.

Sucede que los documentos emitidos en los últimos años, principalmente aquellos tramitados en el exterior, presentan fallas y pueden estar comprometidos. Los pasaportes impresos en Argentina con las mismas series también deben ser tenidos en cuenta.

Pasaportes Estos defectos hacen imposible el viaje de los ciudadanos por el mundo. Redes Sociales El personal podrá determinar si el documento presenta alguna falla y ahí se realizará un nuevo pasaporte sin costo. Pero si hay un viaje de último momento, existe la posibilidad de solicitar un pasaporte de emergencia que habilite la salida del país sin problemas.

Para identificarlo, es necesario comprobar si el número de documento pertenece a los rangos de la serie AAL:

AAL314778 – AAL346228