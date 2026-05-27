Escobar amplió la certificación anticorrupción ISO 37001 al área de Fiscalización Es una de las áreas clave del municipio, ya que controla que las declaraciones realizadas por los grandes contribuyentes en la Tasa de Seguridad e Higiene se correspondan con la actividad económica real. Por Agregar C5N en









Se realizan cruces de datos con organismos oficiales y se utilizan sistemas digitales auditables.

La municipalidad de Escobar amplió la certificación internacional ISO 37001 al área de Fiscalización, que controla que las declaraciones realizadas por los grandes contribuyentes en la Tasa de Seguridad e Higiene se correspondan con la actividad económica real.

Para ello se realizan cruces de datos con organismos oficiales y se utilizan sistemas digitales auditables que garantizan inspecciones objetivas e imparciales. Todo el proceso administrativo queda registrado en plataformas protegidas contra irregularidades.

La incorporación de esta área se concretó luego de varias auditorías externas en las que también se evaluó el funcionamiento de las otras que ya contaban con este estándar internacional antisoborno. La norma ISO 37001 certifica que el Municipio cuenta con un sistema eficaz para prevenir, detectar y gestionar riesgos de corrupción, tanto en el funcionamiento interno como en la relación con vecinos, comerciantes, contribuyentes y proveedores.

“Obtener esta certificación en 2021, cuando fuimos el primer organismo estatal del país en lograrlo, fue fruto de un trabajo arduo, donde tuvimos que mejorar nuestras prácticas y procesos. Siempre fuimos al hueso, a las áreas calientes de la Municipalidad”, sostuvo el intendente Ariel Sujarchuk.

Hasta ahora, la certificación alcanzaba a las áreas de Compras y Suministros, Habilitaciones de Comercios e Industrias, Inspección de Industria, Comercio, Obras Particulares y Bromatología Comercial, y Contravenciones. Con esta nueva incorporación, Fiscalización pasa a integrar el sistema de gestión transparente del Municipio.