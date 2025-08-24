El próximo feriado nacional llega en casi dos meses pero con una curiosidad: cuál es Conocer de manera anticipada los días de descanso y sus detalles permite planificar mejor compromisos y aprovechar fines de semana largos. Por







Los Feriados a nivel nacional que quedan en el año

A medida que se acerca el fin del invierno, los argentinos comienzan a planificar sus próximos días de descanso y a consultar el calendario oficial. Los Feriados nacionales no solo marcan pausas en la rutina laboral, sino que también son momentos ideales para organizar viajes y actividades recreativas.

Cada feriado tiene su propia historia y características que lo hacen especial, y algunos incluso esconden particularidades poco conocidas que llaman la atención de los ciudadanos. Estas curiosidades suelen generar interés adicional y se convierten en tema de conversación en distintos medios y redes sociales.

Cuál será el próximo feriado nacional en Argentina -calendario almanaque feriados Tras el 17 de agosto, el próximo feriado nacional en Argentina será el domingo 12 de octubre de 2025, conmemorando el Día del Respeto a la Diversidad Cultural, antes conocido como “Día de la Raza”. La modificación del nombre busca dejar atrás conceptos erróneos y peyorativos sobre la división de la humanidad en “razas”.

Se trata de un feriado movible según la Ley 27.399, por lo que en algunos años puede trasladarse para favorecer el turismo. En 2025 se decidió no trasladarlo al lunes y, por lo tanto, no se generará un fin de semana largo.

Cuáles son los feriados inamovibles y trasladables en 2025 Feriados inamovibles 1° de enero: Año Nuevo.

3 y 4 de marzo: Carnaval.

24 de marzo: Día Nacional de la Memoria por la Verdad y la Justicia.

2 de abril: Día del Veterano y de los Caídos en la Guerra de Malvinas.

18 de abril: Viernes Santo.

1 de mayo: Día del Trabajador.

25 de mayo: Día de la Revolución de Mayo.

20 de junio: Paso a la Inmortalidad del Gral. Manuel Belgrano.

9 de julio: Día de la Independencia.

8 de diciembre: Inmaculada Concepción de María.

25 de diciembre: Navidad.

Feriados trasladables 16 de junio: Paso a la Inmortalidad del Gral. Don Martín Miguel de Güemes.

17 de agosto: Paso a la Inmortalidad del Gral. José de San Martín.

Día del Respeto a la Diversidad Cultural

24 de noviembre: Día de la Soberanía Nacional (20/11) Feriados con fines turísticos 2 de mayo

15 de agosto

21 de noviembre