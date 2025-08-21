21 de agosto de 2025 Inicio
Confirman que el lunes 25 de agosto será feriado y habrá nuevo fin de semana largo: cuál es el motivo

Estas dos localidades celebrarán sus aniversarios fundacionales con asueto municipal. Las actividades conmemorativas se extenderán durante todo el fin de semana previo.

Por
Es una buena oportunidad para desansar en medio de meses que no tendrá asuetos a la vista.

El calendario laboral de nuestro país sumará una nueva jornada de descanso el lunes 25 de agosto de 2025, beneficiando a trabajadores de específicas localidades bonaerenses que podrán disfrutar de un fin de semana extendido. Esta medida se enmarca en las celebraciones por aniversarios fundacionales de municipios, que decidieron establecer asuetos locales para conmemorar sus fechas históricas.

La decisión de implementar este día no laborable surge en un momento estratégico del año, cuando se encuentra transitando el final de la temporada invernal y antes del extenso período sin feriados nacionales que se avecina. Esta pausa adicional puede ser una oportunidad para descansar y favorecer el turismo interno, especialmente considerando que el próximo feriado a nivel nacional recién se producirá en noviembre.

Las autoridades municipales coordinaron esta medida para que coincida con festividades patronales y celebraciones comunitarias que fortalecen la identidad local. La implementación del asueto permitirá que las comunidades participen plenamente de los eventos conmemorativos programados durante el fin de semana previo.

Beruti

Por qué es feriado el 25 de agosto y quiénes tendrán fin de semana largo

La jornada no laborable del lunes 25 de agosto obedece a conmemoraciones fundacionales específicas en dos municipios de la Provincia de Buenos Aires: Beruti y Villa Sauze. Estas localidades establecieron el asueto para celebrar sus respectivos aniversarios de creación, una tradición que permite a las comunidades honrar su historia y fortalecer los lazos comunitarios.

El alcance de este feriado se limita al sector público de ambas localidades, donde las actividades administrativas y servicios municipales permanecerán suspendidos. Para el ámbito privado, la adhesión será opcional y dependerá de la decisión de cada empleador, quien podrá otorgar o no el permiso correspondiente a sus trabajadores.

Durante el fin de semana del 23 y 24 de agosto, estas comunidades desarrollarán una amplia programación de actividades conmemorativas. El cronograma incluye eventos religiosos, manifestaciones culturales, espectáculos artísticos y propuestas gastronómicas que celebran las tradiciones locales y atraen visitantes de localidades vecinas.

Villa Sauze

Cuáles son los feriados inamovibles y trasladables en 2025

Feriados inamovibles

  • 1° de enero: Año Nuevo
  • 3 y 4 de marzo: Carnaval
  • 24 de marzo: Día Nacional de la Memoria por la Verdad y la Justicia
  • 2 de abril: Día del Veterano y de los Caídos en la Guerra de Malvinas
  • 18 de abril: Viernes Santo
  • 1° de mayo: Día del Trabajador
  • 25 de mayo: Día de la Revolución de Mayo
  • 20 de junio: Paso a la Inmortalidad del Gral. Manuel Belgrano
  • 9 de julio: Día de la Independencia
  • 8 de diciembre: Inmaculada Concepción de María
  • 25 de diciembre: Navidad

Feriados trasladables

  • 16 de junio: Paso a la Inmortalidad del Gral. Don Martín Miguel de Güemes
  • 17 de agosto: Paso a la Inmortalidad del Gral. José de San Martín
  • 12 de octubre: Día de la Diversidad Cultural
  • 24 de noviembre: Día de la Soberanía Nacional

Feriados con fines turísticos

  • 2 de mayo
  • 15 de agosto
  • 21 de noviembre
