4 de mayo de 2026 Inicio
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Confirmado: todas estas localidades de Buenos Aires tienen feriado en mayo 2026

Este mes, múltiples municipios de la provincia de Buenos Aires tendrán asuetos locales por aniversarios y fiestas patronales, generando cambios en la actividad diaria.

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Estas localidades bonaerenses tienen feriados confirmados para mayo 2026.

Estas localidades bonaerenses tienen feriados confirmados para mayo 2026.

  • Feriados en Buenos Aires mayo 2026.
  • Qué localidades tienen asueto.
  • Calendario de feriados locales.
  • Diferencia entre feriados nacionales y locales.

Durante este mes, distintos municipios de la Provincia de Buenos Aires contarán con asuetos regionales por aniversarios fundacionales o celebraciones patronales. Todas estas localidades de Buenos Aires tienen feriado en mayo 2026.

Varios trabajadores tendrán Feriados extras durante este mes
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Estas fechas implican jornada libre administrativa y, en muchos casos, cese de actividades para el sector público y algunas actividades privadas.

A esta altura del año, los días recreativos se valoran más que nunca: funcionan como una pausa necesaria para cortar con la rutina, recargar energía y reorganizarse antes de encarar la segunda mitad del año con otra claridad. Conocer este calendario es clave para organizar escapadas, trámites o simplemente anticiparse a posibles cambios en la rutina diaria.

Qué localidades de Buenos Aires tienen feriado en mayo 2026

Entre los partidos que tendrán feriados locales se destacan:

  • Ensenada: 5 de mayo (aniversario fundacional)
  • Luján: 8 de mayo (patronal)
  • Partido de La Costa: 8 de mayo (patronal)
  • Tordillo: 8 de mayo (patronal)
  • General Rodríguez: 12 de mayo (aniversario fundacional)
  • Coronel Rosales: 12 de mayo (aniversario fundacional)
  • Chacabuco: 15 de mayo (patronal)
  • Brandsen: 22 de mayo (patronal)
  • Berisso: 24 de mayo (patronal)
  • Villarino: 24 de mayo (patronal)
  • Chascomús: 30 de mayo (aniversario fundacional)

También habrá asuetos en distintas localidades bonaerenses como Villa Maza, Marisol, Piedritas, Rancagua, Tres Lomas, Mechongué, Chillar, Inés Indart, Vedia, Villalonga, entre muchas otras, en fechas distribuidas a lo largo del mes.

lujan basilica

Cuáles son los feriados inamovibles y trasladables en 2026

Feriados inamovibles

Son los feriados que no cambian de fecha, sin importar en qué día de la semana caigan. Se respetan siempre en su día exacto, ya sea lunes, sábado o cualquier otro. Suelen corresponder a fechas patrias o conmemoraciones muy importantes.

Ejemplos en Argentina:

  • 1° de enero (Año Nuevo)
  • 25 de mayo (Revolución de Mayo)
  • 9 de julio (Día de la Independencia)
  • 25 de diciembre (Navidad)

Feriados trasladables

En Argentina, estos feriados pueden correrse para armar fines de semana largos. En 2026, algunos ejemplos concretos son:

17 de agosto – Paso a la Inmortalidad de José de San Martín → se traslada al lunes 17 de agosto (se mantiene porque cae lunes)

12 de octubre – Día del Respeto a la Diversidad Cultural → se traslada al lunes 12 de octubre

20 de noviembre – Día de la Soberanía Nacional → se traslada al lunes 23 de noviembre (para generar fin de semana largo)

Feriados con fines turísticos

Son días que el Gobierno define de manera estratégica para crear fines de semana extra largos. Se ubican cerca de otros feriados para incentivar viajes, consumo y actividades turísticas.

Viernes 22 de mayo → se suma al feriado del 25 de mayo para crear un fin de semana largo

Viernes 10 de julio → acompaña al 9 de julio (Día de la Independencia)

Viernes 7 de diciembre → se agrega antes del 8 de diciembre (Inmaculada Concepción de María)

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