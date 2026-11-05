5 de noviembre de 2026 Inicio
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Misa del papa León XIV en CABA: cronograma, ingresos y cómo llegar al Monumento de los Españoles

La ceremonia tendrá lugar el lunes 9 de noviembre desde las 11:30 en la intersección de las avenidas Libertador y Sarmiento, en el barrio porteño de Palermo. Se espera una asistencia multitudinaria, por lo que habrá un importante operativo de seguridad.

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Se espera que una multitud asista a la misa encabezada por León XIV.

Se espera que una multitud asista a la misa encabezada por León XIV.

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La Ciudad de Buenos Aires se prepara para la visita del papa León XIV, que tendrá como uno de sus momentos centrales la misa que el sumo pontífice encabezará el lunes 9 en el Monumento de los Españoles. En ese contexto, el Gobierno porteño anunció el cronograma del evento y detalló cuáles serán los ingresos y egresos habilitados.

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Las autoridades esperan que miles de personas se reúnan desde la noche del domingo en la zona de Avenida del Libertador y Avenida Sarmiento, en el barrio porteño de Palermo. El área, que estará demarcada por un perímetro de seguridad, contará con sectores gastronómicas, carpas eucarísticas, espacios de hidratación y puestos sanitarios.

Según se anunció, León XIV llegará en el Papamóvil desde el túnel de Avenida del Libertador para saludar a la multitud. La misa comenzará a las 11:30, aunque también habrá actividades previas. Si bien la inscripción con lugar asignado (sector de adelante y ubicación especial) cerró el 28 de octubre, sigue abierta la convocatoria al público general.

Cronograma de la misa de León XIV en el Monumento de los Españoles

  • 00 horas: apertura de accesos a la zona del evento.
  • 7 horas: comienzo de la animación.
  • 10 horas: llegada del Santo Padre y recorrido del Papamóvil desde el túnel de Libertador hasta el Monumento a los Españoles.
  • 11:30 horas: inicio de la misa.
  • 13 horas: fin de la misa e inicio de desconcentración.

Dónde estarán los ingresos y egresos

  • Av. Int. Bullrich y Av. Santa Fe.
  • Ortega y Gasset y Av. Luis M. Campos.
  • Av. Olleros y Av. Luis M. Campos.
  • Teodoro García y Av. Luis M. Campos.
  • Virrey Vértiz y José Hernández (se cortará el ingreso dos horas antes de la llegada del Papa).
  • Av. Olleros y Valentín Alsina.
  • Av. Dorrego y Av. Figueroa Alcorta.
  • Av. Figueroa Alcorta y Dr. Roberto Levillier.

Solo egreso:

  • Gorostiaga hacia Av. Luis M. Campos.
  • Maure hacia Av. Luis M. Campos.
  • Av. Dorrego hacia Av. Luis M. Campos.

Dónde estarán las zonas de estacionamiento para micros

  • Desde zona norte: Av. del Libertador: desde General Paz hasta Juramento.
  • Desde zona oeste: Av. Figueroa Alcorta: desde Av. Udaondo hasta Sucre.
  • Desde zona sur: Av. 9 de Julio, entre Adolfo Alsina y Av. Santa Fe. Los micros se estacionan únicamente sobre la Av. 9 de Julio; no se utilizan las calles laterales (Cerrito y Carlos Pellegrini).

Elementos permitidos y prohibidos

La Ciudad difundió el listado de elementos permitidos y no permitidos para asistir a la misa en el Monumento de los Españoles, con el objetivo de que los vecinos puedan organizar su visita con anticipación y facilitar los controles de acceso.

Elementos permitidos:

  • termo/mate
  • gorra
  • protector solar
  • repelente
  • abrigo/capa de lluvia
  • paraguas plegable
  • bolsa para residuos (personal o por grupo)
  • batería portátil (powerbank)
  • papel higiénico/toallas húmedas/pañuelos
  • alimentos (con utensilios descartables)
  • botellas y recipientes plásticos
  • bastones y muletas
  • pequeños binoculares
  • bolsos pequeños y mochilas de hasta 15 litros
  • banderas con asta flexible (Argentina o Iglesia)
  • imágenes de la virgen hasta 50 cm con andas

Elementos prohibidos:

  • armas
  • envases de vidrio
  • drones
  • pirotecnia
  • velas
  • mascotas
  • bebidas alcohólicas
  • elementos punzocortantes
  • láseres/punteros láser
  • walkie-talkie
  • valijas y bolsos grandes
  • mochilas superiores a 15 litros
  • astas rígidas
  • paraguas no plegables
  • bicicletas, monopatines y rollers
  • cascos de moto y bicicleta
  • megáfonos/bocinas de aires
  • computadoras
  • objetivos fotográficos desmontables de más de 20 cm
  • carpas y sombrillas
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