Misa del papa León XIV en CABA: cronograma, ingresos y cómo llegar al Monumento de los Españoles La ceremonia tendrá lugar el lunes 9 de noviembre desde las 11:30 en la intersección de las avenidas Libertador y Sarmiento, en el barrio porteño de Palermo. Se espera una asistencia multitudinaria, por lo que habrá un importante operativo de seguridad. Por Agregar C5N en









Se espera que una multitud asista a la misa encabezada por León XIV. Web

La Ciudad de Buenos Aires se prepara para la visita del papa León XIV, que tendrá como uno de sus momentos centrales la misa que el sumo pontífice encabezará el lunes 9 en el Monumento de los Españoles. En ese contexto, el Gobierno porteño anunció el cronograma del evento y detalló cuáles serán los ingresos y egresos habilitados.

Las autoridades esperan que miles de personas se reúnan desde la noche del domingo en la zona de Avenida del Libertador y Avenida Sarmiento, en el barrio porteño de Palermo. El área, que estará demarcada por un perímetro de seguridad, contará con sectores gastronómicas, carpas eucarísticas, espacios de hidratación y puestos sanitarios.

Según se anunció, León XIV llegará en el Papamóvil desde el túnel de Avenida del Libertador para saludar a la multitud. La misa comenzará a las 11:30, aunque también habrá actividades previas. Si bien la inscripción con lugar asignado (sector de adelante y ubicación especial) cerró el 28 de octubre, sigue abierta la convocatoria al público general.

Cronograma de la misa de León XIV en el Monumento de los Españoles 00 horas: apertura de accesos a la zona del evento.

apertura de accesos a la zona del evento. 7 horas: comienzo de la animación.

comienzo de la animación. 10 horas: llegada del Santo Padre y recorrido del Papamóvil desde el túnel de Libertador hasta el Monumento a los Españoles.

llegada del Santo Padre y recorrido del Papamóvil desde el túnel de Libertador hasta el Monumento a los Españoles. 11:30 horas: inicio de la misa.

inicio de la misa. 13 horas: fin de la misa e inicio de desconcentración. Dónde estarán los ingresos y egresos Av. Int. Bullrich y Av. Santa Fe.

Ortega y Gasset y Av. Luis M. Campos.

Av. Olleros y Av. Luis M. Campos.

Teodoro García y Av. Luis M. Campos.

Virrey Vértiz y José Hernández (se cortará el ingreso dos horas antes de la llegada del Papa).

Av. Olleros y Valentín Alsina.

Av. Dorrego y Av. Figueroa Alcorta.

Av. Figueroa Alcorta y Dr. Roberto Levillier. Solo egreso:

Gorostiaga hacia Av. Luis M. Campos.

Maure hacia Av. Luis M. Campos.

Av. Dorrego hacia Av. Luis M. Campos. GCBA Dónde estarán las zonas de estacionamiento para micros Desde zona norte: Av. del Libertador: desde General Paz hasta Juramento.

Av. del Libertador: desde General Paz hasta Juramento. Desde zona oeste: Av. Figueroa Alcorta: desde Av. Udaondo hasta Sucre.

Av. Figueroa Alcorta: desde Av. Udaondo hasta Sucre. Desde zona sur: Av. 9 de Julio, entre Adolfo Alsina y Av. Santa Fe. Los micros se estacionan únicamente sobre la Av. 9 de Julio; no se utilizan las calles laterales (Cerrito y Carlos Pellegrini). Elementos permitidos y prohibidos La Ciudad difundió el listado de elementos permitidos y no permitidos para asistir a la misa en el Monumento de los Españoles, con el objetivo de que los vecinos puedan organizar su visita con anticipación y facilitar los controles de acceso.