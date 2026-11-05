Qué escuelas de CABA no tienen clases presenciales el viernes 6 por la visita del papa León XIV Se trata de instituciones que quedaron comprendidas dentro del perímetro de seguridad, donde se restringió tanto el tránsito vehicular como peatonal. Además, tres colegios fueron integrados a la infraestructura operativa del evento. Por Agregar C5N en









Varias escuelas de CABA no abrirán sus puertas este viernes. Redes sociales

En medio del operativo de seguridad por la visita del papa León XIV, que llegará a la Argentina este domingo, 17 escuelas de la Ciudad de Buenos Aires no tendrán clases presenciales este viernes 6 de noviembre. Se trata de aquellos edificios que quedaron comprendidos dentro del perímetro en el que se restringió tanto el tránsito peatonal como vehicular.

La medida incluye a instituciones de nivel inicial, primario, secundario y especial. Según detalló la agencia Noticias Argentinas, el objetivo es preservar la integridad física y garantizar la seguridad de los alumnos, equipos directivos, docentes y personal no docente ante los bloqueos de circulación que afectarán a ese sector de la Ciudad.

Además, la Escuela Primaria Nº 30 D.E. 9, la Escuela Primaria Nº 5 D.E. 9 y la Escuela Primaria Común Nº 8 D.E. 9 se sumarán al operativo como centros logísticos de apoyo donde el personal y los voluntarios acreditados podrán guardar pertenencias y descansar de forma temporal. También contarán con guardia permanente de 24 horas.

Cabe recordar que el lunes 9 y el martes 10 de noviembre no habrá clases en ningún colegio de la Ciudad de Buenos Aires, ya que ambos días fueron declarados feriados en el marco de la visita de León XIV.