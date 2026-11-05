5 de noviembre de 2026 Inicio
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Qué escuelas de CABA no tienen clases presenciales el viernes 6 por la visita del papa León XIV

Se trata de instituciones que quedaron comprendidas dentro del perímetro de seguridad, donde se restringió tanto el tránsito vehicular como peatonal. Además, tres colegios fueron integrados a la infraestructura operativa del evento.

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Varias escuelas de CABA no abrirán sus puertas este viernes.

Varias escuelas de CABA no abrirán sus puertas este viernes.

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En medio del operativo de seguridad por la visita del papa León XIV, que llegará a la Argentina este domingo, 17 escuelas de la Ciudad de Buenos Aires no tendrán clases presenciales este viernes 6 de noviembre. Se trata de aquellos edificios que quedaron comprendidos dentro del perímetro en el que se restringió tanto el tránsito peatonal como vehicular.

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La medida incluye a instituciones de nivel inicial, primario, secundario y especial. Según detalló la agencia Noticias Argentinas, el objetivo es preservar la integridad física y garantizar la seguridad de los alumnos, equipos directivos, docentes y personal no docente ante los bloqueos de circulación que afectarán a ese sector de la Ciudad.

Además, la Escuela Primaria Nº 30 D.E. 9, la Escuela Primaria Nº 5 D.E. 9 y la Escuela Primaria Común Nº 8 D.E. 9 se sumarán al operativo como centros logísticos de apoyo donde el personal y los voluntarios acreditados podrán guardar pertenencias y descansar de forma temporal. También contarán con guardia permanente de 24 horas.

Cabe recordar que el lunes 9 y el martes 10 de noviembre no habrá clases en ningún colegio de la Ciudad de Buenos Aires, ya que ambos días fueron declarados feriados en el marco de la visita de León XIV.

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León XIV estará en Argentina entre el 8 y el 11 de noviembre.

Cuáles son las escuelas de CABA que no tienen clases presenciales el viernes 6

  • Mi Jardín: Av. Luis María Campos 1314.
  • Colegio Esclavas del Sagrado Corazón de Jesús: Av. Luis María Campos 898.
  • Colegio del Arce (Nivel Secundario): Jorge Newbery 1953.
  • Colegio del Arce (Niveles Inicial y Primario): Arce 334.
  • Escuela Nº 8 D.E. 9 Armenia Argentina y Jardín de Infantes Nucleado A: Arce 611.
  • Jardín Maternal Nº 10 D.E. 9 Manuel Belgrano: Tte. Benjamín Matienzo 1880.
  • Instituto Hogar San Benito: Arce 322.
  • Colegio Rey Fahd: Cerviño 4851.
  • CENTES Nº 2 D.E. 9: Juan Francisco Seguí 3755.
  • Cursos Especiales (Sede Lafinur): Lafinur 3331.
  • Asociación Comunidad Israelita Sefardí Argentina: Juan María Gutiérrez 3972.
  • Instituto Ambrosio Tognoni y Escuela San Andrés: Av. Santa Fe 4320.
  • Escuela Primaria Nº 30 D.E. 9 Granaderos de San Martín: Av. del Libertador 4903.
  • Jardín de Infantes Común Nº 2 D.E. 9 Granaderos de San Martín: Av. del Libertador 4953.
  • Escuela Primaria Nº 5 D.E. 9 Honorable Congreso de la Nación: Av. del Libertador 4777.
  • Jardín de Infantes Integral Nº 5 D.E. 9: Av. del Libertador 4777.
  • Escuela Técnica de Jardinería Cristóbal María Hicken D.E. 9: Av. Gral. Las Heras 4078.
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