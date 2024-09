El papa Francisco recibirá a Sandra Pettovello en el Vaticano

El papa Francisco habló sobre la crisis en Venezuela: "Una dictadura no le sirve a nadie y termina mal"

Además, el cónclave tendrá lugar a días de que estallara otro escandalo el ministerio luego de que un exfuncionario le reclame una deuda millonaria de Sandra Pettovello. Se trata de Marcelo Basilotta, hermano del vicepresidente de la fábrica de alfajores y familiar de la ministra. Renunció a su cargo hace meses y exige que La Libertad Avanza le devuelva el dinero aportado.

Sandra Pettovello

La última vez que Pettovello vió a Francisco fue el pasado 14 de febrero en Italia, donde viajó junto con otros ministros, luego de la reunión de más de una hora que el Sumo Pontífice mantuvo a solas con Milei.

El encuentro con Pettovello está previsto para el próximo lunes o martes. Antes, el lunes por la mañana, Francisco recibirá a una delegación de la CGT compuesta, por Héctor Daer (Sanidad), Pablo Moyano (Camioneros), Andrés Rodríguez (UPCN) y Gerardo Martínez (UOCRA), entre otros.

El papa Francisco habló sobre la posibilidad de visitar la Argentina: "Me gustaría ir"

El papa Francisco se refirió el viernes a la posibilidad de visitar la Argentina en los próximos meses: "Me gustaría ir, es mi pueblo, pero aún no está decidido", afirmó al llegar al aeropuerto de Fiumicino en Roma luego de finalizar el viaje más largo de su papado, por Asia y Oceanía. De todas maneras, aclaró que "aún no está decidido”.

De esta manera, la autoridad máxima de la iglesia católica volvió a pronunciarse sobre la oportunidad de regresar al país que lo vio nacer el cual se fue en febrero de 2013 para asistir al cónclave que lo eligió como sucesor de Benedicto XVI el 13 de marza y nunca regresó.

En enero de este año, en una entrevista con medios italianos aseguró que había intenciones de emprender una gira por Sudamérica para el segundo semestre. Se había especulado que el mismo podría llevarse a cabo en septiembre aunque este viernes el Papa aclaró que hasta el momento no sabe cuando ocurrirá.