El Papa Francisco habló sobre la posibilidad de visitar la Argentina: "Me gustaría ir"

El Sumo Pontífice realizó las declaraciones al llegar a Roma luego de finalizar el viaje más largo de su papado, por Asia y Oceanía. "Aún no está decidido”, aclaró.

El Papa Francisco se refirió este viernes a la posibilidad de visitar la Argentina en los próximos meses: "Me gustaría ir, es mi pueblo, pero aún no está decidido", afirmó al llegar al aeropuerto de Fiumicino en Roma luego de finalizar el viaje más largo de su papado, por Asia y Oceanía. De todas maneras, aclaró que "aún no está decidido”.