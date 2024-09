El papa Francisco habló sobre la crisis en Venezuela: "Una dictadura no le sirve a nadie y termina mal"

El papa Francisco habló sobre la crisis en Venezuela y le pidió al gobierno que encabeza Nicolás Maduro que "dialoguen y hagan la paz" ya que "una dictadura no le sirve a nadie y termina mal" , tras las poco transparentes elecciones presidenciales. "Lean la historia de la iglesia", añadió.

Frente a este panorama, el papa Francisco aclaró que si bien "no he estado siguiendo la situación en Venezuela" pudo reflexionar al respecto y le envió un mensaje al gobierno de Nicolás Maduro: "dialoguen y hagan la paz. Una dictadura no sirve a nadie y termina mal, tarde o temprano. Lean la historia de la Iglesia".

También el sumo pontífice se refirió a conflicto en Medio Oriente entre Hamás e Israel y las terribles muertes de niños pequeños: “Cuando ves los cuerpos de niños muertos… cuando presumes que hay combatientes, y bombardeas una escuela. Todo esto es horrible, es horrible”, expresó. “Llamo a Gaza, a la parroquia en Gaza… Me dicen cosas malas, cosas difíciles".